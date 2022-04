“Jhonier Leal es un mentiroso”: la arremetida del abogado de las víctimas

Un giro en el caso de la muerte de Mauricio leal y de su madre, en el que Jhonier Leal, su hermano, cambió de versión y aseguró que él no había matado a sus familiares y que lo que había asegurado era por presión.

“Siempre lo he dicho de una manera libre y espontánea. Soy inocente, soy una persona que solo ha vivido para servir a mi familia, para servir a mis hijos y a una sociedad, he trabajado de manera honesta y sencilla, solamente he vivido para servir a mi familia en el sentido en el que siempre he buscado la unión, siempre he buscado la manera de decirles que con muy poco, se puede ser muy feliz, siempre he buscado la manera de tener un trabajo honesto, sencillo y respetado, con lo cual les llevaba el sustento a mi familia”, dijo el pasado viernes.

Ataque a Jhonier Leal

Sin embargo, Elmer Montaña, el abogado de las víctimas arremetió en contra de Jhonier Leal al decir que su nueva versión es mentira y que iba a publicar el documento con el que él confirmaba el asesinato.

“Tengo en mi poder un documento que demuestra que Jhonier Leal está mintiendo. En efecto, el 18 de enero de este año, Jhonier le envió un comunicado a la Fiscalía indicándole que después de haber sido asesorado por su abogado había tomado la decisión de aceptar cargos y solicitaba que le asignaran un abogado de la defensoría pública”, aseguró.

Además, dijo: “Voy a publicar ese documento para demostrar que Jhonier Leal es un mentiroso, que está intentando engañar a la sociedad y a las víctimas”.

¿Qué va a pasar con Jhonier Leal?

En virtud de la retractación unilateral abogados penalistas consideran que la juez tendría una única alternativa de devolver el preacuerdo presentado por la Fiscalía y defensa.

Otro de los escenarios que podría presentarse ante la caída del preacuerdo es la obligación de la Fiscalía de presentar un escrito de acusación por homicidio agravado teniendo en cuenta las 203 pruebas que hay en su contra.

Expertos aseguran que ante la actitud dilatoria y desleal de Jhonier estaría expuesto a pagar la pena máxima, es decir, “una pena de entre 45 y 50 años de risión sin ningún tipo de beneficio una vez sea condenado en un juicio oral”, señaló Sócrates Saavedra”, abogado penalista y profesor.