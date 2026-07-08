El corrientazo vuelve a subir: estas son las razones detrás del aumento

El precio del 'corrientazo' en Colombia continúa aumentando y cada vez representa un mayor gasto para quienes almuerzan fuera de casa. De acuerdo con el DANE, las comidas fuera del hogar figuran entre los rubros que más han incrementado su valor, una situación que comerciantes y consumidores atribuyen al encarecimiento de los alimentos y de la cadena de transporte.

¿Por qué está más caro el 'corrientazo' en Colombia?

Priscila Hurtado, administradora de un restaurante en Bogotá, explicó que el incremento en los costos de las proteínas ha sido uno de los principales factores que obligan a subir el precio del almuerzo.

Según relató, productos como la carne han registrado aumentos significativos: un corte que anteriormente se compraba por 15.000 pesos ahora cuesta cerca de 23.000 pesos, mientras otros pasaron de 19.000 a valores entre 29.000 y 30.000 pesos.

Además de la carne, otros ingredientes básicos también han registrado alzas. Hurtado aseguró que productos como la papa criolla se encuentran "por las nubes", lo que incrementa el costo de preparar un menú diario. Aunque el establecimiento decidió aumentar el precio del corrientazo solo en 1.000 pesos para no afectar demasiado a los clientes, reconoció que el margen de operación es cada vez más reducido.

¿Cómo influye el transporte en el precio de los alimentos?

El transporte también aparece como un factor determinante en el incremento de los precios. Durante el informe se explicó que el aumento en la gasolina, los peajes y otros costos logísticos termina reflejándose en el valor de los productos que llegan a restaurantes, plazas de mercado y tiendas de barrio.

Transportadores consultados en Cali señalaron que la situación de orden público en corredores hacia el sur del país, especialmente en zonas del Cauca y Nariño, incrementa los costos de los fletes debido a los riesgos que enfrentan durante el traslado de mercancías. Esta situación afecta la distribución de alimentos como papa, lechuga, fresas y apio, cuyos mayores costos terminan siendo asumidos por el consumidor final.

El reporte también menciona que, además de las comidas fuera del hogar, otros gastos como el arriendo y el transporte continúan entre los rubros con mayor impacto para el bolsillo de los colombianos. En conjunto, estos factores explican por qué el corrientazo y otros alimentos preparados siguen registrando aumentos, en un contexto donde la inflación continúa sintiéndose en el gasto diario de los hogares.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.