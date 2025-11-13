Emotivo relato de piloto que ayudó a rescatar sobrevivientes en Armero: un niño le cambió la vida

Se conmemoran 40 años del trágico 13 de noviembre de 1985. La tranquilidad de la noche se vio interrumpida por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. El lodo arrasó con todo a su paso, dejando un municipio en el olvido.

El mayor general (r) Raúl Torrado era teniente aquel día. Fue uno de los primeros pilotos en llegar hasta la zona con su helicóptero para ayudar con el rescate de las víctimas.

Su relato permite reconstruir esta historia desde la perspectiva de aquellos que atendieron el llamado para salvar vidas. Torrado logró rescatar 175 personas.

¿Cuál fue su primera impresión al sobrevolar?

“Al llegar a Armero, nos impactó ver eso tan desolador. El pueblo había desaparecido. Lo que era parque, iglesia y todo, dejó de existir. Se veían inundaciones hacia la parte baja”.

“Ahí empezamos a organizar el rescate. Inicialmente, empezamos a sacar gente que estaba en el hospital, pero nos dimos cuenta en una aproximación, que había un helicóptero que no salía y me tocó frustrar la aproximación. Di una vuelta por el entorno y me di cuenta de que había mucha gente que estaba dentro del lodo”.

¿Cómo fue el rescate del niño Guillermo Páez?

“Esa evacuación fue un poco difícil, porque él estaba flotando en el lodo. Un rescatista trató de sacarlo y se hundió dentro del lodo. Prácticamente, fue otro rescate que tocó hacer”.

“Tocó ponerle el helicóptero muy cerca. Los rescatistas se montaron y con la mano lo ayudaron a subir al helicóptero. Hubo una persona que estaba ayudándonos como rescatista que tenía una buena cámara e hizo una secuencia de fotos”.

“Ahí entendí la importancia que tienen los medios de comunicación, porque la foto le dio la vuelta al mundo”.

¿Cómo fue volver a ver al niño años después?

“Cuando él vino a Colombia, yo estaba en Bogotá. Él estaba buscando cómo encontrarme y en varias ocasiones nos hablamos. Él estaba muy emocionado por la acción que hizo la Fuerza Aérea a través del helicóptero que yo piloteaba”.