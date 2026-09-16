¿Qué se sabe sobre el hallazgo de una niña sin vida en una alcantarilla? Destapan pista clave

Hay conmoción por el hallazgo de un cuerpo sin vida de una niña de nueve años en una alcantarilla en el sur de Bogotá.

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La menor había sido reportada como desaparecida en Mosquera, municipio cercano a la capital; y el cadáver se encontró en la localidad de Ciudad Bolívar, más específicamente en una zona descrita como de difícil acceso, oscura y rodeada de suciedad.

Principal sospechoso fue capturado

El alcalde de Mosquera, Nelson Parra, detalló cuál habría sido la ruta que tomó la niña hacia Bogotá. Al parecer, iba como parrillera en una motocicleta junto a un hombre; y ambos ingresaron a la ciudad por la entrada que hay en el sector Porvenir Río.

Siete minutos después, las cámaras de seguridad registraron la salida del motociclista por el mismo punto, pero sin la niña. El hombre retornó solo al municipio.

La Policía encontró los restos tras una llamada al 123 y capturó al principal sospechoso en la localidad de Fontibón, de quien no han revelado su identidad. “Yo creo que a la niña la trajeron y la dejaron ahí”, afirmó un vecino.

La última vez que se vio a la niña con vida

Adicionalmente, la Alcaldía señaló que a partir del sistema de videovigilancia en Porvenir Río se pudo tener claridad acerca del hombre. Sumado a ello, el material audiovisual es la pieza clave con el recuento de la ruta que tomó.

“La administración municipal reitera su compromiso con la protección de la niñez y la familia, y su total colaboración con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, concluyó la autoridad municipal.

Desde el Concejo de Bogotá se pidió que las autoridades tomen cartas en el asunto y se haga justicia. La cabildante María Clara Name exigió que al presunto sospechoso se le aplique la máxima condena.

“Hacemos un llamado a la justicia para esclarecer los hechos, judicializar al responsable y garantizar verdad y reparación para su familia”, indicó.