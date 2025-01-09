CANAL RCN
Colombia Video

Pequeño de dos años murió tras brutal ataque de un perro pitbull en Cesar

El menor fue atacado de manera mortal por un perro en zona urbana del municipio.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
01:56 p. m.
En San Alberto, en el sur del departamento del Cesar, se reportó la muerte de un niño de apenas dos años, quien perdió la vida luego de ser atacado por un perro.

El hecho, ocurrido en zona urbana del municipio, terminó con el menor trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales, según lo informó el CTI de la Fiscalía.

Pitbull mató a niño de dos años en San Alberto, Cesar

Se trata de la primera vez que ocurre un episodio de estas dimensiones en la localidad. Así lo afirmó el alcalde Edgar Ricardo:

La comunidad está bastante golpeada frente al tema. Primera vez en San Alberto que vivimos un percance tan delicado como este. Un niño menor de dos años fue atacado por un perro de raza pitbull. Y pues, según las versiones, nosotros estamos en espera de la investigación que hoy tiene la Fiscalía frente al tema.

El ataque, descrito como repentino y violento, ha llevado a las autoridades locales a tomar medidas inmediatas. Entre ellas, la revisión y caracterización de los perros catalogados como potencialmente peligrosos que habitan en la zona.

La intención es identificar a los dueños, verificar el cumplimiento de las normas vigentes sobre tenencia responsable y establecer controles que eviten que este tipo de incidentes se repitan.

Por ahora, la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias exactas en las que se presentó el ataque.

