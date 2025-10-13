Plan retorno en Bogotá: no habrá pico y placa regional en la vía al Llano

Durante este lunes 13 de octubre, en medio del plan retorno en Bogotá tras el puente festivo, la Secretaría de Movilidad informó que no implementará la medida del pico y placa regional para el corredor de la vía al Llano.

“Esta decisión busca facilitar la movilidad y garantizar un retorno seguro y ordenado. Esté atento a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte”, explicó el corredor vial Bogotá-Villavicencio, Coviandina.

Así funciona el Pico y Placa Regional para el plan retorno en Bogotá

Por su parte, las otras 8 entradas a Bogotá sí mantendrán su Pico y Placa Regional como una medida que busca ordenar el ingreso de vehículos y transcurre de la siguiente forma:

De 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde: solo podrán ingresar los vehículos cuyas placas terminan en números par (0, 2, 4, 6 y 8).

solo podrán ingresar los vehículos cuyas placas terminan en números par (0, 2, 4, 6 y 8). De 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche: el ingreso será solo para los vehículos terminados en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

el ingreso será solo para los vehículos terminados en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Después de las 8:00 de la noche: todos los vehículos pueden ingresar sin restricciones.

¿Cuáles son los corredores de acceso a Bogotá para los que aplica esta medida?

Autopista Norte

Autopista Sur

Avenida Centenario

Calle 80

Carrera Séptima

Vía Suba - Cota

Vía a la Calera

Vía a Choachí

Datos del Ministerio del Trabajo sobre el puente festivo

La ministra del Trabajo, María Fernanda Rojas, entregó un balance sobre la movilización de ciudadanos en Colombia durante este puente festivo.

Según los datos oficiales, más de 10.200.000 vehículos se desplazaron por las principales carreteras del país durante el periodo vacacional.

El flujo de pasajeros también fue significativo en las terminales terrestres, donde se registró el tránsito de más de 3,5 millones de personas. Este comportamiento refleja un alto nivel de actividad turística y familiar en distintas regiones, aprovechando los días de descanso escolar.

"La reducción de siniestralidad vial llegó al 60% y la disminución del número de personas fallecidas en siniestros mundiales, también bajó a un 50%. La meta siempre debe ser cero, pero estas cifras son importantes", informó la ministra.

Por su parte, los aeropuertos colombianos movilizaron a más de 2 millones de viajeros, consolidando una semana de intensa operación en el transporte aéreo nacional.

Las autoridades destacaron el esfuerzo conjunto de los organismos de control y seguridad para garantizar el orden y la protección de los ciudadanos durante este periodo.