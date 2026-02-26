¿Qué probabilidad hay de una nueva erupción del volcán de lodo en el San Juan de Urabá?

Habitantes del corregimiento San Juancito, en zona rural de San Juan de Urabá, vivieron el miércoles 25 de febrero momentos de pánico tras la activación espontánea de un volcán de lodo. La erupción provocó bloqueos parciales en la vía que comunica al municipio con esta población, debido a la acumulación de lodo y grietas en el terreno.

Aunque no se reportan personas heridas, las autoridades mantienen monitoreo permanente mientras organismos de gestión del riesgo continúan las labores de verificación y control, y se consolida un informe técnico sobre la evolución del fenómeno.

Héctor Doria, delegado de Corpourabá ante el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de San Juan de Urabá, explicó en Noticias RCN qué ocurrió, dijo que los volcanes de su tipo hacen este tipo de manifestaciones periódicamente en la que generan una fumarola o llamarada.

“Es un fenómeno que tan pronto se queman todos los gases, vuelve a su estado natural y la afectación se da básicamente por la cantidad de lodo que expulsa el diapiro desde su interior y puede llegar a generar afectaciones, digamos, en las vías que es lo que ha sucedido en este momento”.

¿Hay probabilidades de que el volcán de lodo en San Juan de Urabá tenga una nueva erupción?

Aunque se trata de un fenómeno natural que no se puede predecir con 100% de fiabilidad, el experto asegura que no se daría una erupción consecutiva.

“Estos diapiros tienen una frecuencia que varía de acuerdo a las condiciones de cada uno de ellos. Generalmente son años en que un diapiro sella su cráter y vuelve a hacer erupción. La probabilidad de que haya dos erupciones seguidas o consecutivas son bastante escasas, son mínimas, pero frente a los fenómenos naturales uno no podría dar un 100% de fiabilidad”.

RELACIONADO Hallan sin vida a joven de 19 años que intentó ascender el volcán Galeras en Nariño

Doria dio un parte de tranquilidad a la comunidad de la zona, asegura que lo que normalmente lo que sigue es un periodo de tranquilidad.

“Estos fenómenos se presentan, el diapiro expulsa sus gases, se queman en la atmósfera y lo que sigue es un periodo ya de tranquilidad del diapiro o del volcán de lodo como tal. Entonces, la probabilidad de una nueva erupción en este momento es prácticamente escasa".

¿Hay alertas de evacuación o qué advertencias hay para la comunidad que vive cerca del volcán?

Lo primero ha sido darle como un parte de tranquilidad, que después de este evento inicial, lo que sigue es la calma del diapiro o del volcán de lodo. Pero en efecto sí se le ha manifestado a la gente que de pronto, de manera curiosa, llega hasta la zona que lo ideal es no estar en los alrededores.

No porque pueda haber una nueva erupción, sino para facilitar el tema de remoción de sedimentos que se fueron acumulando en la vía, para tener una mayor cobertura frente al impacto que se pudo haber generado.