Más detalles de la guarida del ELN en Bogotá: explosivos, mapas y una planificación macabra

El grupo armado tenía un taller clandestino operado por alias Plumilla, explosivista con amplia experiencia.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 26 de 2026
11:06 a. m.
Las autoridades descubrieron un depósito con explosivos en la localidad de Usme, sur de Bogotá; que al parecer era del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo que pretendía cometer un atentado en las elecciones.

Uniformados de la Brigada 13 llegaron hasta un taller clandestino en donde se fabricaron los explosivos improvisados. Se cree que el Frente Urbano José Eliécer Gaitán y el Frente de Guerra Urbano comandante en jefe Camilo Torres fueron las estructuras detrás.

Gigantesco material bélico fue incautado

Se incautaron más de 800 cartuchos calibre 5.56 mm, armamento, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores de Mini Uzi, granadas, espoletas, detonadores, fulminantes, pólvora, múltiples componentes, 80 contenedores metálicos, cuadernos con manuscritos, una tableta digital y un computador.

Las investigaciones precisaron que este material iba a ser utilizado el domingo 8 de marzo, cuando se desarrollarán las elecciones de Cámara, Senado y tres consultas. La operación contó con el apoyo de la DIJÍN y la DEA.

Asimismo, hubo dos capturas. Uno de ellos se llama Harold Zuluaga Arroyabe, de 61 años y conocido como ‘Plumilla’. Era el tornero y fabricante de los explosivos, así como un puente de contacto con las disidencias de las Farc en cuanto a la venta de material bélico. El otro detenido de llama Gerson Hernando Flores, de 29 años.

La Policía detalló que ‘Plumilla’ tenía las capacidades para producir entre 30 y 40 granadas en tres semanas. También podría crear granadas de 60 mm y 80 mm, drones, explosivos de alto poder destructivo, armas traumáticas y hechizas.

Con respecto a sus vínculos con las disidencias, se tienen registros de que le vendía armamento al Frente 36. Se estima que, si el ELN lograba su cometido el 8 de marzo, podía atentar contra la vida de más de 800 personas.

En los manuscritos, aparecían mapas dibujados a mano con los detalles del atentado, así como los planos de los explosivos.

Imágenes de los planos

 

 

