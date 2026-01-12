Presentan demandas contra ‘Timochenko’ e ‘Iván Mordisco’ en a Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad

A manos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en La Haya (Países Bajos), llegaron la segunda semana del 2026 dos demandas contra Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y alias Iván Mordisco, de las disidencias de las FARC.

La primera fue presentada por el jurista internacional Juan Carlos Portilla. Noticias RCN conoció la totalidad del documento en el que solicita al alto tribunal emitir una orden de captura contra Londoño por crímenes de guerra y lesa humanidad, como secuestros, tortura, esclavitud sexual y reclutamiento forzado de menores.

“Timochenko y compañía no puede utilizar el acuerdo de La Habana como un mecanismo de excusa o defensa judicial para evadir la cárcel, porque es la única sanción que les corresponde a los máximos responsables de delitos atroces bajo el derecho internacional”, indicó a las afueras de la Corte Penal.

¿Qué responde la JEP?

La demanda de Portilla, las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de no incluir penas en centro privativo de la libertad para los cabecillas y excabecillas de las FARC, estarían por debajo de los estándares del derecho internacional.

“Estas sanciones de servicios comunitarios que, de manera simbólica, han impuesto a Timochenko y compañía están creando un incentivo perverso para que las disidencias de las FARC, la Nueva Marquetalia de Iván Márquez, alias Mordisco, alias Calarcá y todos los comandantes del ELN, máximos responsables de delitos responsables en Colombia, tengan ese incentivo perverso de cometer crímenes, porque saben que la JEP los va a perdonar y los va a amnistiar con sanciones restaurativas, con sanciones simbólicas y de servicio comunitario”, advirtió.

Y la JEP, que defiende a capa y espada la simetría entre los procesos contra exintegrantes de las FARC y exmiembros de la Fuerza Pública, insiste en que las sanciones son impuestas por el grado de responsabilidad y reconocimiento de la verdad del acusado.

En palabras de la magistrada Catalina Díaz, la JEP ha “investigado en carriles paralelos todo el tiempo a las antiguas FARC, a los mandos de las antiguas FARC y a los antiguos miembros del Ejército Nacional. Les hemos imputado responsabilidad penal a las antiguas FARC por todo el catálogo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.

Segunda demanda fue presentada por el presidente Petro:

La segunda demanda presentada por el presidente Gustavo Petro destaca un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad, entre ellos el reclutamiento de menores y los ataques contra comunidades indígenas, de parte de ‘Iván Mordisco’, jefe del Estado Mayor Central.

Además, señala que la justicia colombiana no ha logrado detener su accionar, en una demanda que, al igual que la del jurista Portilla contra Londoño, reabre el debate sobre justicia e impunidad en el país.