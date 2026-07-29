Desgarradoras notas de auxilio de niña de 7 años abandonada en una casa en Bogotá
La menor entregó los escritos a los policías a través de una ventana, manifestando que estaba completamente sola desde horas de la mañana.
Noticias RCN
01:17 p. m.
Una niña de siete años permaneció abandonada en su vivienda del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá, hasta que logró alertar a las autoridades mediante cartas de auxilio que escribió.
El rescate fue posible gracias a las alertas de los vecinos que inmediatamente llamaron a la Policía Metropolitana de Bogotá.
Cuando los uniformados llegaron al lugar para verificar el caso, encontraron a la niña en evidente estado de nerviosismo. En medio de su angustia, la menor les entregó varios escritos a través de una ventana en los que pedía ayuda y manifestaba que se encontraba completamente sola.
Una vecina fue clave para rescatar a la niña abandonada
La colaboración de una vecina fue fundamental para el rescate de la menor. Esta persona permitió el acceso al inmueble, por lo que los policías pudieron ingresar a la vivienda y sacar a la niña por una terraza.
Priorizando el bienestar de la menor, las autoridades activaron de manera inmediata la ruta de atención especializada. La niña fue dejada a disposición del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia y posteriormente trasladada al Centro Especializado Revivir, donde quedó a cargo del defensor de Familia en turno para garantizar el restablecimiento de sus derechos.
Todos los días un niño es abandonado en Bogotá
Este caso se suma a una cifra preocupante revelada por la Policía Nacional que señala que en lo corrido del año se han atendido 263 casos de menores por negligencia, abandono y rescate únicamente en Bogotá.
Esto significa que, en promedio, las autoridades rescatan diariamente a un menor abandonado en la capital del país.
Ante esta situación, la Policía hizo un llamado a los padres de familia para que velen responsablemente por el cuidado de sus hijos. Asimismo, reiteró la invitación a la ciudadanía para que denuncie cualquier caso que vulnere la integridad de los niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o acudiendo al CAI más cercano.