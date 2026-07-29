Desgarradoras notas de auxilio de niña de 7 años abandonada en una casa en Bogotá

Una niña de siete años permaneció abandonada en su vivienda del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá, hasta que logró alertar a las autoridades mediante cartas de auxilio que escribió.

El rescate fue posible gracias a las alertas de los vecinos que inmediatamente llamaron a la Policía Metropolitana de Bogotá.

Cuando los uniformados llegaron al lugar para verificar el caso, encontraron a la niña en evidente estado de nerviosismo. En medio de su angustia, la menor les entregó varios escritos a través de una ventana en los que pedía ayuda y manifestaba que se encontraba completamente sola.

Una vecina fue clave para rescatar a la niña abandonada

La colaboración de una vecina fue fundamental para el rescate de la menor. Esta persona permitió el acceso al inmueble, por lo que los policías pudieron ingresar a la vivienda y sacar a la niña por una terraza.

Priorizando el bienestar de la menor, las autoridades activaron de manera inmediata la ruta de atención especializada. La niña fue dejada a disposición del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia y posteriormente trasladada al Centro Especializado Revivir, donde quedó a cargo del defensor de Familia en turno para garantizar el restablecimiento de sus derechos.

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Todos los días un niño es abandonado en Bogotá

Este caso se suma a una cifra preocupante revelada por la Policía Nacional que señala que en lo corrido del año se han atendido 263 casos de menores por negligencia, abandono y rescate únicamente en Bogotá.

Esto significa que, en promedio, las autoridades rescatan diariamente a un menor abandonado en la capital del país.

Ante esta situación, la Policía hizo un llamado a los padres de familia para que velen responsablemente por el cuidado de sus hijos. Asimismo, reiteró la invitación a la ciudadanía para que denuncie cualquier caso que vulnere la integridad de los niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o acudiendo al CAI más cercano.