Anuncian recompensa de 300 millones de pesos por información de alias El Costeño

Una de las fichas claves en la investigación que se ha venido desarrollando en las últimas semanas sobre quiénes son los autores intelectuales del atentado perpetrado en contra de la vida de Miguel Uribe Turbay es alias El Costeño.

En la mañana de este martes 24 de junio el director de la Policía, General Carlos Triana, dio el anuncio de la recompensa de hasta 300 millones de pesos a cambio de información que pueda dar con el paradero y posterior captura de Elder José Arteaga Hernández alias Chipi o El Costeño.

Según el director de la Policía, encontrar a 'El Costeño' es de suma importancia para la investigación.

¿Quién es alias El Costeño?

Según la información que ha arrojado la investigación hasta el momento, 'El Costeño' sería el líder de la banda y habría sido la persona que habría coordinado el ataque a Uribe Turbay.

Las cámaras de seguridad fueron vitales para conocer detalles de lo sucedido ese día en Fontibón, en las que se logró ver a alias El Costeño junto a alias Gabriela escoltando al menor minutos antes de cometer el atentado.

El prontuario de Arteaga Hernández tendría una recopilación de más de 20 años en los que ha coordinado distintos grupos delincuenciales en Bogotá.

El testimonio de alias Gabriela ha sido clave en la investigación del caso

Caterine Andrea Martínez, alias Gabriela, quien fue capturada en Florencia, Caquetá y que habría sido la encargada de transportar el arma que se utilizó para dispararle al senador dio un revelador testimonio sobre lo ocurrido.

Elder me empezó a contar que venía de Cali, que trabajó con las oficinas de allá, pero que se vino a trabajar con las oficinas del centro. Me dijo que tenía relación con ‘Mosco’ en el tema de la droga, que era sicario y me ofreció trabajar con él. Me dijo que para llevar encargos y que no me iba a exponer, relató alias Gabriela.

La joven de 19 años indicó en su declaración que alias El Costeño le habría dicho que se fuera para Florencia ya que allí no la iban a encontrar.

"Él me dijo que no, que allá era más fácil que me encontraran y me insistió en que me fuera para Florencia porque allá podía estudiar lo que quisiera. Yo le dije que qué se estudiaba allá y él respondió que un curso de drones o de francotirador con la guerrilla, pero no me mencionó cuál grupo. Me dijo que tenía contacto con la guerrilla, que él conocía personas allá y que no me iba a faltar nada", afirmó alias Gabriela.