Policía anunció investigación tras denuncia del presidente Petro sobre un posible atentado en su contra

Este martes 18 de febrero, el presidente de la República manifestó que sentía preocupación por su vida, pues indicó que narcotraficantes estarían planeando atentar contra su avión con dos misiles, haciendo el llamado al nuevo director de la Policía, el brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán sobre esta situación.

"Usted sabe que a mí me quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los narcotraficantes y que tienen guardado por ahí. No uno, sino dos misiles. Sabemos quiénes son, pero hay que actuar. ¿Por qué me quieren tumbar rápidamente? Porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia. ¿Y eso puede asustar? Sí, claro que asusta. El ELN es una de las grandes mafias de Colombia", dijo el mandatario.

Desde la Policía Nacional respondieron ante la denuncia del presidente Petro

Justamente el nuevo director de la Policía habló con los medios de comunicación sobre estas delicadas declaraciones del Jefe de Estado y anunció que entrará en marcha una investigación exhaustiva para saber si evidentemente hay peligro para Petro.

"Sobre esa información suministrada por el presidente, toda la capacidad de la Policía Nacional para recolectar elementos de información del particular, individualizar e identificar a las personas que se manifiesten sobre el particular", dijo inicialmente el general Triana.

Tras el señalamiento al ELN por parte del presidente, el general Triana comentó. "Iniciamos con todo ese proceso de verificación alrededor de esa información para hacer la tarea que corresponda a la Policía Nacional".

Asimismo, comentó que tras la decisión del Ejército de Liberación Nacional de no aceptar la paz en los términos de la Presidencia de la República, es un grupo al que se tiene que combatir con todo el poder de la fuerza pública para capturar a sus integrantes y judicializarlos.

Noticia en desarrollo...