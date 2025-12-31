La Policía de Bogotá atendió más de 23.000 llamados por riñas en diciembre

En el cierre del año, cuando miles de familias en Bogotá se preparan para recibir el 31 de diciembre con reuniones, música y celebraciones, la Policía Metropolitana de la capital lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para que estas fechas transcurran en un ambiente de tolerancia, respeto y convivencia pacífica.

Las autoridades advierten que las cifras registradas durante el mes de diciembre reflejan un panorama preocupante en materia de riñas y comportamientos que alteran el orden público, situación que podría agravarse durante la noche de Fin de Año si no se asume una conducta responsable.

De acuerdo con el balance oficial, durante todo el mes de diciembre la Policía Metropolitana de Bogotá ha atendido 187.323 motivos de Policía, lo que evidencia una alta demanda de atención institucional en distintos puntos de la ciudad. Dentro de ese total, 23.381 llamadas estuvieron relacionadas con riñas, la mayoría ocurridas entre personas del mismo entorno social, como familiares, vecinos o conocidos. Estos hechos dejaron como saldo más de 9.000 personas lesionadas, una cifra que enciende las alarmas de las autoridades frente al impacto de la intolerancia, especialmente cuando se mezcla con el consumo excesivo de alcohol.

Preocupante cifra de riñas durante el mes de diciembre

El reporte policial señala que las riñas se han convertido en uno de los principales factores de alteración de la convivencia ciudadana durante esta temporada. Las discusiones que escalan a agresiones físicas han sido recurrentes en diferentes localidades, generando no solo afectaciones a la integridad de las personas involucradas, sino también una sobrecarga en los servicios de emergencia y atención policial.

Ante este escenario, la Policía reiteró que el buen comportamiento ciudadano es clave para evitar tragedias durante las celebraciones de fin de año. El llamado se centra en promover el diálogo, la tolerancia y el respeto por las diferencias, recordando que un momento de intolerancia puede terminar en consecuencias irreversibles para las familias bogotanas.

Estrategia de seguridad y control para las celebraciones de Fin de Año

En el marco de la estrategia “Seguridad, dignidad y democracia”, la Policía Nacional ha fortalecido las acciones de prevención, control y monitoreo durante la temporada de fin de año. El objetivo principal es reducir los hechos de intolerancia asociados al consumo excesivo de alcohol y a conductas que afectan la tranquilidad ciudadana.

Uno de los comportamientos más recurrentes en estas fechas ha sido el ruido excesivo. Según las cifras oficiales, se registraron más de 55.000 motivos de Policía por ruido, una conducta que impacta de manera directa la convivencia en los barrios y genera conflictos entre vecinos.

Como parte del componente tecnológico de la estrategia, la Policía mantiene un monitoreo permanente a través de las cámaras de la Secretaría Distrital de Seguridad, operadas desde nueve salas ubicadas en localidades como Usaquén, Chapinero, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Engativá, Teusaquillo, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y Kennedy. Este sistema permite una respuesta oportuna ante situaciones que afectan la seguridad ciudadana.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a celebrar el Fin de Año con responsabilidad, respeto y tolerancia, promoviendo el consumo moderado de alcohol y el diálogo como principal herramienta para la solución pacífica de los conflictos. Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse de inmediato a la línea 123.