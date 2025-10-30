Policía del Caquetá planea mantener alejados a los niños del conflicto armado con proyecciones de cine

En Caquetá, un territorio históricamente marcado por la presencia de grupos ilegales y el reclutamiento forzado, la Policía ha venido implementando una serie de actividades para ocupar el tiempo libre de niños, niñas y adolescentes, manteniéndolos alejados del conflicto.

Es ese el propósito de actividades como ‘Cine al barrio’ que, en su última edición, llegó al municipio de La Montañita, a una hora del casco urbano de Florencia.

La iniciativa fue celebrada por la presienta de la junta de acción comunal de Guillermo Escobar, Sandra Milena Parra: “De verdad que nuestro municipio y los niños del barrio están muy contentos, felices con estas actividades lúdicas y educativas”.

Atrás parecen haber quedado los días en los que la Policía se limitaba a patrullar las calles y combatir la delincuencia común. En palabras del intendente jefe Miguel Ángel Portilla, comandante de la estación de Policía de La Montañita, entre sus objetivos está el de “aportar cada día (a la comunidad, especialmente a los menores), generando actividades y poniendo en práctica el patrimonio de seguridad. Ese trabajo coordinado entre las autoridades y las comunidades”.

La iniciativa podría aplicarse al resto del departamento:

“Ojalá que se sigan presentando todas estas actividades y muchas gracias a la Policía”, celebró Parra y es que, con la última actividad, al menos 50 niños entre los 8 y los 15 años se vieron beneficiados.

Desde la comunidad de La Montañita esperan que ‘Cine al barrio’ y otras iniciativas se repliquen en el Caquetá, para acercar a los niños, niñas y adolescentes con las autoridades y asegurarse de que aprendan a diferenciar entre el bien y el mal, desde temprana edad.

Más de 1.000 menores de edad han sido reclutados entre 2019 y 2025, en Colombia:

Naciones Unidas logró verificar que entre el 2019 e inicios del 2025, más de 1.000 niños, niñas y adolescentes fueron victimas de reclutamiento y utilización en la guerra.

En 2023 se duplicó la cifra registrada en 2022 y en el 2024 la tendencia siguió al alza. Según Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia:

“El reclutamiento interrumpe infancias, vulnera los derechos de la niñez y pone en riesgo su vida. Esto no puede seguir ocurriendo: los niños y niñas deben de estar en las escuelas, con sus familias y comunidades, no en la guerra”.