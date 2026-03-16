VIDEO | Policía desarticula a los ‘Cats’, la banda delincuencial que vendía droga en el parque Santander

La Policía Metropolitana de Bogotá informó la captura de 13 personas señaladas de integrar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en el parque Santander.

El operativo fue posible tras una investigación de 13 meses adelantada por la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN), que incluyó la interceptación de 20 líneas telefónicas, un agente encubierto y el uso de medios tecnológicos.

Los detenidos, 8 hombres y 5 mujeres, deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Ocultaban droga en el parque y usaban menores de edad

De acuerdo con la investigación, los integrantes del grupo delincuencial utilizaban el parque Santander como centro de acopio, escondiendo la droga en sillas, árboles, paredes de la iglesia San Francisco, una chaza de dulces e incluso en sus prendas íntimas.

La sustancia era transportada desde Soacha en bicicletas y en el sistema Transmilenio, donde empleaban a menores de edad —hijos de algunos de los capturados— para simular desplazamientos familiares y evadir controles.

Entre los detenidos figuran alias El Viejo, cabecilla logístico, y alias Anuel, administrador encargado de distribuir la droga dosificada.

Rentas criminales de hasta 80 millones mensuales

Durante los allanamientos en Soacha, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Santa Fe, las autoridades hallaron armas de fuego, munición, dosis de estupefacientes y más de un millón de pesos en efectivo.

Según la Policía, las rentas criminales de esta organización ascendían a 80 millones de pesos mensuales, producto de la venta de marihuana y clorhidrato de cocaína, haciéndose pasar como vendedores ambulantes en el centro de la ciudad.

Ocho de los capturados recibieron medida de aseguramiento intramural y cuatro domiciliaria. Este resultado se suma a la desarticulación de los grupos ‘Los Tigres’ y ‘Santander’, y a las más de 41 estructuras criminales afectadas en lo corrido del año, con la incautación de más de media tonelada de estupefacientes.