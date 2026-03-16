Alcalde Galán y la reunión con congresistas electos: ¿Seguridad o respuesta electoral?

La seguridad en Bogotá vuelve a ser tema de debate tras la reunión propuesta por el alcalde Carlos Fernando Galán con congresistas electos para el próximo periodo legislativo con el objetivo de endurecer las sanciones contra delitos como el robo de celulares.

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El exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, señaló que el endurecimiento de la ley puede ser parte de la solución, pero advirtió que el problema de fondo va más allá del castigo penal. Según explicó, el delito del robo de celulares no solo involucra a quienes cometen el hurto en la calle, sino a redes criminales que se encargan del acopio, reacondicionamiento y distribución de los dispositivos robados.

Julio César Iglesias aseguró que estas medidas de Galán podrían traducirse como una respuesta a los pocas curules obtenidas por su partido en las elecciones legislativas con un único representante del Nuevo Liberalismo elegido. Al parecer, el alcalde entendió que los electores castigaron los problemas de Bogotá en las urnas.

Robo de celulares en Bogotá: el debate sobre castigos más duros

Uno de los argumentos del alcalde Galán es que la legislación actual facilita que muchos delincuentes capturados queden rápidamente en libertad, especialmente cuando el delito se clasifica como de menor cuantía.

Sin embargo, Acero advierte que centrarse únicamente en castigos más duros podría ser insuficiente. Indicó que para atacar el problema se requiere fortalecer la inteligencia policial y la investigación criminal, tanto de la Policía como de la Fiscalía. Sin una estrategia que desarticule estas redes, el robo de celulares seguirá siendo un negocio rentable para el crimen organizado.

Reincidencia criminal y vacíos en la justicia colombiana

Otro de los puntos clave del debate es la reincidencia. En Colombia existe la Ley 2197 de 2022, que establece mecanismos para sancionar a quienes cometen delitos de manera reiterada. No obstante, su aplicación depende en gran medida de la capacidad de las autoridades para presentar pruebas suficientes ante los jueces.

De acuerdo con analistas, muchos capturados por hurto tienen múltiples anotaciones judiciales, pero al no existir condenas firmes o evidencias suficientes en cada proceso, terminan recuperando la libertad. Este escenario ha alimentado el debate sobre si las anotaciones judiciales deberían tener más peso al momento de decidir medidas de aseguramiento.

A este panorama se suma otro desafío estructural: la falta de infraestructura carcelaria. Se indicó que Bogotá aún no ha avanzado en proyectos para ampliar su capacidad penitenciaria, como la construcción de una nueva cárcel proyectada para más de 2.000 internos en predios cercanos a la cárcel La Picota.

Mientras tanto, el debate sobre seguridad también refleja tensiones políticas más amplias entre el gobierno local y el nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, especialmente en torno a la estrategia frente al crimen y las políticas de seguridad.

En este contexto, expertos coinciden en que la solución al problema de la inseguridad en Bogotá requiere una estrategia integral: reformas legales, fortalecimiento de la investigación criminal, mayor capacidad carcelaria y acciones coordinadas entre autoridades locales, judiciales y nacionales.