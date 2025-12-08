Denuncian que policía habría prendido fuego a cambuche de habitante de calle: cinco perros descansaban en su interior

Inquietos se encuentran los habitantes del barrio Lagos en el municipio de Floridablanca, Santander, luego de que el cambuche de un habitante de calle fuera incinerado, mientras cinco perros descansaban en su interior.

La quema indiscriminada de esta vivienda informal se atribuye a un supuesto agente de la Policía que habría aprovechado la ausencia del habitante de calle para prender fuego al cambuche.

Así lo denunciaron habitantes del sector, que, aunque no presenciaron lo ocurrido, escucharon que la Policía se encontraba bajo el puente —que conecta el sector de Lagos con Cañaveral— cuando inició el incendio.

Uno de los animales se encontraba amarrado cuando el fuego inició:

Cuatro de los cinco animales salieron del cambuche cuando empezó a ser consumido por las llamas, pero el quinto se encontraba amarrado, para evitar que se perdiera.

Se desconoce cómo, pero logró soltarse junto antes de que la carpa se viniera abajo; lo que limita el incidente a perdidas materiales.

Sin embargo, permanece, entre los habitantes del sector y el hombre afectado por el incendio, la duda sobre cómo inició el fuego y si la Policía tuvo algo que ver, mientras patrullaba el sector.

Habitante de calle pide tranquilidad y se lamenta por la perdida de concentrado:

Al regresar a su cambuche, la persona afectada notó que sus bienes habían quedado en cenizas, entre ellos, dos bultos de concentrado para perros y varias cajas con medicina para mascotas, que guardaba en caso de necesitarlas.

Impotente, dijo que se trataba de un atropello y pidió tranquilidad y protección para las personas sin hogar, que, al igual que él, se ven obligadas a hacer de las calles un dormitorio.

El caso se encuentra en manos de las autoridades y, junto a las víctimas directas del incendio, la comunidad de Floridablanca exige que se esclarezcan los hechos y se aplique una sanción ejemplar en contra del responsable.