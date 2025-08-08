CANAL RCN
Colombia

Cristóbal, el perrito amarrado a la orilla del mar, superó el cáncer y se encuentra buscando un hogar

Después del extenso rescate y un complejo proceso de recuperación, Cristóbal se encuentra en búsqueda de una familia definitiva.

Foto: IG @proteccionanimalmimejoramigo
Foto: IG @proteccionanimalmimejoramigo

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
07:00 p. m.
Los internautas han viralizado una conmovedora historia de un perrito que fue rescatado en Tasajera, quien había sido amarrado por unos habitantes de la zona para que muriera ahogado por la corriente del mar. No obstante, el animal superó dichos obstáculos por lo que hoy se encuentra listo para encontrar una familia para toda la vida.

Perrito amarrado en el mar en Tasajera

La fundación Protección Animal Mi Mejor Amigo, a cargo de Vivian Nieto, conmovió a cientos de internautas al compartir la inhumana situación que padeció Cristóbal, un pequeño perrito quien fue amarrado de sus patas para ser ahogado por el mar, en el municipio de Tasajera, en Magdalena, el pasado mes de diciembre.

Tras la crueldad de sus agresores, la fundación tuvo que pagar una suma de dinero para poder llevar a cabo el rescate del animal, quien fue encontrado a la orilla del mar mientras emitía fuertes ladridos y llantos de desespero.

No obstante, el drama de Cristóbal no paró allí, pues a raíz de una exhaustiva revisión médica se encontró un tumor cancerígeno, en la zona de su pierna y miembro, que lo llevó someterse a un arduo proceso de quimioterapias.

Gracias a diferentes donaciones y la venta de distintos productos, la fundación logró completar el tratamiento de Cristóbal, quien por medio de los movimientos de su colita expresa amor y gratitud.

En la más reciente publicación de la fundación, en su cuenta oficial de Instagram, se dio a conocer la gran noticia de que aquel perrito encontrado a la orilla del mar logró superar el cáncer, de manera satisfactoria, por lo que ahora se encuentra listo para ser adoptado por una familia que lo ame para siempre.

Nuevo caso de maltrato animal

Por otro lado, la Fundación Protección Animal Mi Mejor Amigo dio a conocer un nuevo caso de abandono animal, en Chiquinquirá, en donde fueron encontradas dos perritas amarradas con un cartel en el que se detalló que habían sido abandonadas al quitarle la vida a 13 gallinas.

No obstante, según la fundación, los animales se encontraban en un avanzado estado de desnutrición por lo que, ante la falta de ayuda por parte de las autoridades locales, las perritas fueron rescatadas por la fundación para lograr su proceso de recuperación y posteriormente de adopción.

