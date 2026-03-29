Todo lo que debe saber para salir y regresar en Semana Santa: plan éxodo, horarios y restricciones en Bogotá

Ante uno de los periodos de mayor movilidad del año, Bogotá puso en marcha el plan éxodo y retorno de Semana Santa, para enfrentar la masiva salida e ingreso de vehículos a la ciudad.

Las autoridades proyectan cifras elevadas de desplazamiento, lo que llevó a activar un esquema especial con presencia en corredores clave, monitoreo permanente y medidas para evitar congestión y siniestros viales.

¿Cómo funcionará el plan de movilidad en Bogotá durante Semana Santa?

De acuerdo con la información oficial, se espera la salida de más de 2,5 millones de vehículos de la capital, mientras que una cifra similar ingresará durante el retorno.

Para atender este volumen, el Distrito dispuso un despliegue cercano a 400 personas diarias, entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y el Grupo Guía, quienes estarán ubicados en los principales corredores de entrada y salida de la ciudad.

El plan contempla monitoreo permanente desde el Centro de Gestión de Tránsito, con el objetivo de responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad en las vías.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la implementación de reversibles, como en la carrera Séptima entre calles 245 y 183, para facilitar el ingreso por el norte. También se aplicará intermitencia semafórica en la Autopista Sur y coordinación con municipios cercanos para mejorar los tiempos de desplazamiento.

Pico y placa regional en Bogotá por Semana Santa

Para el regreso, las autoridades confirmaron que el domingo 5 de abril operará el pico y placa regional en nueve corredores principales.

RELACIONADO Gritos de auxilio delataron a un hombre que estaba golpeando brutalmente a su pareja en un apartamento de Bogotá

Entre las 12:00 del día y las 4:00 p.m. podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par, y entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. lo harán los de placa impar.

Esta medida aplicará en vías estratégicas como la Autopista Norte, Autopista Sur, calle 13, calle 80, carrera Séptima, vía Suba–Cota, vía a La Calera, vía a Choachí y la vía a Villavicencio.

Recomendaciones para quienes vayan a salir o regresar a Bogotá en Semana Santa

Las autoridades también hicieron un llamado a los ciudadanos para planear sus viajes con anticipación, revisar el estado de sus vehículos y respetar las normas de tránsito, con el fin de evitar emergencias durante esta temporada de alta movilidad.

El plan busca no solo garantizar la fluidez en las vías, sino reducir riesgos en un momento en el que millones de viajeros se movilizan de manera simultánea dentro y fuera de la capital.