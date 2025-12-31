Policía incautó un camión cargado de marihuana: tenía 814 kilos

La Policía Nacional concretó un nuevo golpe contra el narcotráfico con la incautación de un cargamento de marihuana que era transportado por las vías del departamento del Tolima.

La información fue confirmada por el director de la institución, el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, a través de un mensaje publicado en la red social X.

El operativo se llevó a cabo en el eje vial Rincón Santo – Guamo, donde las autoridades interceptaron un camión que cubría la ruta entre La Plata, en el Huila, y El Espinal, en el Tolima.

En el interior del vehículo fueron hallados 814 kilogramos de marihuana, que, según las estimaciones oficiales, correspondían a más de un millón de dosis destinadas a redes de microtráfico.

La @PoliciaColombia incautó 814 kilos de marihuana en el eje vial Rincón Santo – Guamo (Tolima)

Durante la acción fue capturada una persona, señalada de estar involucrada en el transporte del estupefaciente.

De acuerdo con la Policía, esta incautación representa un impacto directo a las finanzas y a la logística de las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas.

El cargamento fue avaluado en más de 244 millones de pesos. Las autoridades destacaron que este tipo de resultados contribuye a la protección de la seguridad ciudadana y a la prevención de delitos asociados al consumo y distribución de sustancias ilícitas.

“𝗨𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗳𝘂𝗲 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗮𝗱𝗮 y éste es un golpe directo a las finanzas y logísticas criminales. El cargamento está avaluado en más de $244 millones de pesos. Con esta operación protegemos la seguridad, prevenimos delitos asociados al tráfico de drogas y evitamos que estas sustancias lleguen a las calles”.

Finalmente, el director de la Policía reiteró que la institución continuará actuando con determinación en contra del narcotráfico y demás actividades ilegales, con el objetivo de impedir que estas sustancias lleguen a las calles y afecten a las comunidades.