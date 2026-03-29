Policía descubrió insólito método con el que criminales transportaban droga por carreteras del país

Un nuevo golpe a la delincuencia fue propinado por parte de la Policía Nacional, institución que descubrió una nueva modalidad con la que los delincuentes pretendían evadir los puestos de control en medio de la vía Bogotá- Villavicencio.

Durante la verificación se llevaron a cabo capturas y la incautación de los estupefacientes.

¿Cuál fue el método descubierto?

La Policía Nacional propinó un golpe a las redes criminales de narcotráfico, específicamente en el peaje El Naranjal, en el municipio de Guayabetal. Durante un puesto de control, los uniformados, adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte, realizaron la señal de pare a una grúa que se encontraba transportando un vehículo siniestrado.

Ante la actitud del conductor y su respectivo acompañante, las autoridades decidieron realizar la verificación de los automotores. Como resultado hallaron dentro del vehículo siniestrado 79 paquetes envueltos de plástico negro. Tras la realización de la prueba PIPH, por parte de los técnicos de criminalística, el resultado dio positivo para estupefacientes.

Según el reporte de las autoridades, esta modalidad, por parte de las redes de narcotráfico, pretendía evadir los controles de las autoridades en las vías nacionales al ocultar dichas sustancias por medio de dobles fondos o estructuras internas en el chasis.

De esta manera, la patrulla inmovilizó los dos vehículos, se llevó a cabo la captura de tres personas involucradas y se incautó el estupefaciente. Así mismo, se informó que uno de los capturados presenta antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Más detalles de la incautación

Según la Policía Nacional, con dicha incautación se logró evitar la distribución de más de 16 mil dosis en las calles. Este cargamento de marihuana fue avaluado por aproximadamente 120 millones de pesos.

Finalmente, se informó que, según las investigaciones adelantadas, por parte de las autoridades, los vehículos provenían del departamento de Tolima y tenían como destino final el departamento del Meta.