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Confirman la muerte del actor Santiago Munévar, pionero del doblaje colombiano

Murió Santiago Munévar, actor y pionero del doblaje en Colombia. Tenía 66 años y dejó un legado clave en la industria audiovisual.

Confirman la muerte del actor Santiago Munévar, pionero del doblaje colombiano

Noticias RCN

marzo 29 de 2026
12:41 p. m.
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El mundo artístico colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Santiago Munévar, reconocido como uno de los grandes referentes del doblaje en el país.

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El actor murió el pasado 27 de marzo a los 66 años, una fecha que coincidió con el Día Mundial del Teatro, lo que para muchos de sus colegas tiene un significado especial.

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Colombiana de Actrices y Actores (ACA) y también confirmada por el locutor Armando Plata. Desde ese momento, su nombre se convirtió en tendencia en redes sociales, donde colegas y seguidores han expresado su tristeza y han recordado su legado.

Un legado que marcó la industria del doblaje

A través de un comunicado oficial, la ACA destacó la trayectoria de Munévar y su profunda conexión con la palabra hablada. Su voz, descrita como “inconfundible”, lo llevó a convertirse en una figura clave dentro del doblaje en Colombia.

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“Hizo de la lectura en voz alta un propósito: volvía el texto una materia viva, que respiraba y se compartía en ese instante preciso. Murió el Día Mundial del Teatro. Hay coincidencias que se sienten como una forma de permanecer. Desde ACA le decimos adiós. Su voz sigue entre nosotros”, expresó la asociación.

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Además de su trabajo como actor, Munévar fue director de doblaje y coach en lectura en voz alta, formando a nuevas generaciones de comunicadores y artistas.

Una vida dedicada a la voz y la actuación

Nacido el 16 de abril de 1959, Santiago Munévar construyó una carrera de varias décadas desde 1975. Participó en importantes producciones internacionales, prestando su voz a títulos como Yu-Gi-Oh! 5D's, El libro de la selva y El último de los mohicanos.

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También fue narrador en documentales de cadenas como National Geographic y Discovery Channel, donde su voz acompañó innumerables historias.

Hoy, su partida deja un vacío en la industria, pero también un legado que seguirá vivo en cada interpretación y en cada palabra que ayudó a cobrar vida.

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