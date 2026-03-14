Alarma en la educación: el 60% de los niños en Colombia no entiende lo que lee

Durante el Encuentro Internacional “Alfabetización, Equidad y Futuro”, que se realiza en el Instituto Serzedello Correa, en Brasil, expertos, académicos y representantes del sector educativo de distintos países de América Latina analizaron los avances y las deudas que tiene la región en materia de alfabetización.

Entre las cifras reveladas en el encuentro, una de las que más genera preocupación corresponde al caso colombiano: uno de cada tres niños no comprende lo que lee, un indicador que refleja las dificultades que enfrenta el país para garantizar que los estudiantes desarrollen habilidades básicas de lectura en la edad adecuada.

El panorama regional tampoco es alentador. De acuerdo con los expertos reunidos en el evento, en América Latina solo el 55,7% de los niños logra leer y escribir cuando corresponde a su edad, lo que evidencia profundas desigualdades sociales que afectan el acceso a la educación y el aprendizaje en la infancia.

¿Qué pasa con la educación y las brechas sociales en los países?

Durante el encuentro internacional, especialistas en educación advirtieron que las brechas sociales siguen siendo uno de los factores que más inciden en los resultados educativos de los países latinoamericanos.

David Saad, director del Instituto Natura Latam, explicó que al analizar variables sociales como género, raza o etnia, las diferencias en el acceso a la educación y en los niveles de aprendizaje se hacen aún más evidentes.

Si miramos la cuestión social o la cuestión de género, raza o etnía, ahí vamos a ver que hay distorsiones mayores.

En ese contexto, Colombia aparece entre los países con mayores rezagos en comprensión lectora. Según los datos presentados en el encuentro, el 60% de la población infantil tiene dificultades en la lectura, lo que significa que una gran parte de los niños no logra entender lo que está leyendo.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, reconoció que el país incluso se encuentra por debajo del promedio de América Latina en este indicador.

Nosotros en Colombia estamos aún por debajo de ese porcentaje latinoamericano, estamos en 45%, o sea que nos vamos con la inquietud básica de mucho de lo que tenemos que hacer.

Ante este panorama, varios países de la región han empezado a impulsar iniciativas para mejorar los niveles de alfabetización. Brasil, Chile y Argentina han desarrollado estrategias orientadas a fortalecer el aprendizaje lector desde los primeros años de escolaridad.

Ignacio Ibarzábal, director de Argentinos por la Educación, explicó que en su país se ha promovido un movimiento para visibilizar el problema y basar las políticas educativas en evidencia.

Nosotros en Argentina lo que estamos trabajando es en impulsar un movimiento por la educación en base a la evidencia, entonces hicimos básicamente tres cosas con la campaña. Primero, visibilizamos el problema, un problema del que no se hablaba tanto, mostramos que hoy uno de cada dos niños a los nueve años no comprende lo que lee.

En Chile también se han impulsado compromisos para enfrentar el problema de la alfabetización. Carolina Andueza, presidenta de Por un Chile que Lee, explicó que se han consolidado acuerdos con distintos actores del sistema educativo para impulsar mejoras en el aprendizaje lector.

Tenemos distintos objetivos estratégicos y uno de ellos es justamente este compromiso nacional por el aprendizaje lector y en eso hemos avanzado en tener distintos firmantes, en tener unos pilares más claros y poder en este minuto ya empezar a trabajar con el nuevo gobierno, con gobernadores, con servicios locales de la educación.

'Colombia se escribe leyendo': ¿en qué consiste este movimiento por la educación?

En Colombia también han surgido iniciativas desde la sociedad civil para enfrentar este desafío educativo. David Saad señaló que uno de los ejemplos es el movimiento Colombia se Escribe Leyendo, que busca movilizar a distintos sectores en torno al fortalecimiento de la lectura.

Colombia, yo sé que hay el movimiento Colombia Escribe y Leyendo, que es una demostración de que la sociedad civil está movilizada para el tema.

En medio del encuentro internacional, Noticias RCN entrevistó a Olga Sánchez, directora de la Fundación Natura, quien explicó que el problema radica en que muchos niños no están desarrollando las habilidades lectoras en la edad adecuada.

Justo esto que está pasando es que tenemos un alto porcentaje de niños que en Colombia no están desarrollando los aprendizajes suficientes en la edad adecuada. Esto es, de los 7 a los 8 años, un niño debería leer un texto simple, codificarlo y además comprender lo que lee, y esto es lo que nos está pasando en Colombia.

La experta señaló que el dato del 60% a nivel nacional ya es alarmante, pero que en algunas regiones del país la situación es aún más grave.

Cuando hablamos de los niños no están leyendo, no están comprendiendo lo que leen, no lo están haciendo en la edad adecuada. Y esto es solamente una cifra a nivel nacional, 60%, pero si nos vamos a otras regiones del país, el panorama es más preocupante.

Uno de los ejemplos más críticos se presenta en municipios apartados del país. Sánchez explicó que en algunos territorios la falta de comprensión lectora alcanza niveles extremos.

En municipios como Uribia, por ejemplo, en donde es más del 90% de los niños no comprenden lo que leen. Esto se debe justamente a eso, a la deficiencia de decisiones públicas, de soluciones institucionales que den respuesta a este gran desafío, una respuesta integral.

La directora de la Fundación Natura también explicó que el problema no se limita únicamente a los métodos pedagógicos, sino que está relacionado con decisiones institucionales, recursos y capacidades de las autoridades educativas.

Porque no es solamente una decisión en torno a temas pedagógicos, como la formación de los maestros, o el diseño de un currículo, sino tiene que ver incluso con la gobernanza, los recursos con los que cuentan las Secretarías de Educación para afrontar estos desafíos que tienen en los territorios.

Las brechas educativas también se evidencian entre las zonas urbanas y rurales del país. En los territorios rurales, los desafíos para garantizar el acceso a una educación de calidad son mayores.

En las zonas rurales tenemos desafíos aún en términos de tener los maestros, las aulas todavía son multigrado. Y sobre todo, digamos, tener las condiciones de infraestructura, los materiales suficientes y de calidad para que los niños puedan desarrollar el aprendizaje.

Además, la formación continua de los docentes suele ser más limitada en estas zonas.

También pasa mucho en las zonas rurales que la formación continua de los maestros no es tan cercana ni tan al alcance de la mano como lo es en las zonas urbanas, en donde los maestros tienen tal vez más oportunidades de formarse, más oportunidades de actualizarse, de desarrollar nuevos aprendizajes.

Ante esta realidad, organizaciones, fundaciones y entidades han decidido unir esfuerzos para impulsar proyectos que permitan mejorar los niveles de alfabetización infantil en el país. Una de esas iniciativas es Colombia se Escribe Leyendo, un programa que reúne a organizaciones de la sociedad civil, entidades privadas y organismos multilaterales.

Colombia se Escribe Leyendo es una iniciativa de diferentes organizaciones de la sociedad civil, organizaciones privadas, pero también hay organismos multilaterales que decidieron impulsar justamente esta iniciativa de ayudar y apoyar al sector público en el desarrollo de políticas y estrategias integrales para atender el problema.

Finalmente, la experta advirtió que el país enfrenta el reto de fortalecer su compromiso con la alfabetización desde las políticas públicas.