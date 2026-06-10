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Policía frenó el ataque de un hijo a sus propios padres en Bogotá: un uniformado resultó herido

El caso ocurrió en el sector de Las Vegas, donde la Policía acudió tras un aviso ciudadano.

Valentina Bernal

octubre 06 de 2026
06:59 a. m.
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Una alerta por una presunta situación de violencia intrafamiliar terminó en un procedimiento policial que dejó a dos personas heridas en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

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El hecho ocurrió durante la noche en el sector de Las Vegas, hasta donde llegaron varios uniformados luego de que ciudadanos reportaran una riña dentro de un inmueble.

¿Qué encontraron los policías al llegar?

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los uniformados encontraron a un hombre de 33 años que, al parecer, estaba armado con un elemento cortopunzante y pretendía agredir a sus padres.

Cuando los policías intentaron intervenir, el hombre habría reaccionado violentamente y se lanzó contra ellos con el arma.

Julio Botero, oficial de inspección de la Mebog, explicó que los uniformados utilizaron sus armas de dotación para proteger su integridad ante la agresión.

¿Cómo terminó herido el presunto agresor?

En medio de la reacción policial, el hombre recibió un impacto de arma de fuego. Sin embargo, uno de los proyectiles golpeó primero el piso y provocó una esquirla que terminó alcanzando a uno de los policías que participaba en el procedimiento.

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El uniformado fue trasladado al Hospital de Occidente, donde recibió atención médica.

¿Qué pasó con el policía herido?

Según las autoridades, el uniformado evoluciona satisfactoriamente y se recupera de la lesión ocasionada por la esquirla.

Por su parte, el presunto agresor fue detenido después del enfrentamiento con los policías y ahora deberá responder ante las autoridades.

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