Hallaron el cuerpo de una mujer siendo incinerado en un canal de aguas residuales en Cali: esto se sabe

Preocupación provocó en Cali el hallazgo del cuerpo de María Isabel Acevedo Vallejo, de 19 años, debajo de un puente en el sector de Conquistadores, cerca de la estación del MÍO.

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La joven fue localizada en medio de las llamas, dentro de un canal de aguas residuales.

Las autoridades todavía investigan si la muerte ocurrió de manera accidental o si hubo intervención de terceros.

¿Dónde encontraron el cuerpo siendo incinerado?

El hallazgo ocurrió en la parte inferior del puente de Conquistadores, en inmediaciones de la estación del MÍO y en la comuna 11.

Personas que estaban en el sector alertaron sobre la presencia de fuego y un fuerte olor y fue ahí cuando los organismos de seguridad llegaron al lugar y encontraron el cuerpo de la joven.

La escena fue acordonada mientras se adelantaban las primeras diligencias y se esperaba la llegada del CTI para realizar la inspección técnica.

¿Qué se sabe de la identidad de la mujer que estaba siendo incinerada?

La Policía Nacional confirmó posteriormente la identidad de la víctima que corresponde a María Isabel Acevedo Vallejo, de 19 años.

En las primeras horas del caso circularon versiones que hablaban de una posible menor de edad, pero esa información fue descartada una vez las autoridades establecieron su identidad y edad.

También se ha manejado como hipótesis preliminar que la joven sería habitante de calle, aunque este aspecto aún debe ser corroborado mediante las investigaciones y procedimientos forenses.

¿Cómo murió la joven?

Esta es una de las principales preguntas que intentan resolver los investigadores. Por ahora, no está establecido si María Isabel murió antes de que su cuerpo fuera incendiado o si la exposición al fuego fue la causa de su muerte. Tampoco se ha determinado públicamente si hubo participación de otras personas.

El CTI de la Fiscalía adelanta la investigación y analiza las evidencias encontradas en el lugar para reconstruir lo ocurrido.

¿Qué dijeron las autoridades de Cali?

Desde la personería de Cali rechazaron el hecho y pidieron celeridad en las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte y establecer responsabilidades en caso de que se determine la existencia de un delito.