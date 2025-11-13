CANAL RCN
Autoridades aclaran por qué se escucharon disparos de la Policía sobre la calle 26 en Bogotá

Los uniformados hicieron disparos al aire durante una persecución.

Policía Nacional
FOTO: Policía Nacional

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
06:53 a. m.
En horas de la tarde del miércoles 12 de noviembre hubo una persecución que incluyó disparos en Bogotá.

Una de las problemáticas que más afecta a los habitantes en la capital es la inseguridad y muestra de ello son las encuestas de percepción ciudadana. ‘Bogotá Cómo Vamos’ reveló que en 2024, las personas se sintieron intranquilas por los atracos callejeros principalmente (61.7%).

Percepción de inseguridad en Bogotá

Otras situaciones que afectaron la tranquilidad de los barrios fueron la drogadicción, tráfico de estupefacientes, robos (en sus diferentes modalidades), presencia de pandillas o grupos criminales, vandalismo, asesinatos y violaciones.

En aras de evitar que estos hechos ocurran, la Policía suele realizar patrullajes, principalmente en aquellos focos de criminalidad. Un reciente operativo concluyó con impedir que un delincuente hiciera de las suyas.

Durante un recorrido por la localidad de Teusaquillo, hubo sospechas sobre un hombre que tenía una actitud extraña. Para confirmar, los policías le pidieron una requisa.

Sin embargo, esta persona hizo caso omiso y comenzó a huir por la calle 26. Lo que iba a ser un registro normal, se convirtió en una persecución. Este hombre quiso atacar a los policías para perderles de vista.

Dadas las circunstancias, los uniformados accionaron sus armas. La persecución no resultó con heridos y finalmente se pudo hacer la requisa. La sospecha fue una realidad y la actitud extraña radicó en que tenía escondido un revólver.

Policías dispararon al aire durante persecución

Al parecer, este hombre pretendía llevar a cabo un robo. La Policía disparó al aire sobre la calle 26 con carrera 32, sentido occidente – oriente. La captura pudo hacerse en la sede de un banco que queda al lado de una estación de gasolina.

En lo corrido de 2025 (hasta el 30 de septiembre), los robos a comercios, entidades financieras, residencias, automotores y motocicletas han tenido reducciones; mientras que los hurtos a personas y abigeato han presentado incrementos.

