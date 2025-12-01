CANAL RCN
Colombia Video

Esta es la razón por la que cada 26 horas muere una persona en Bogotá por intolerancia

Un informe de la Policía de Bogotá señala que cuatro de cada 10 asesinatos ocurren en medio de riñas por hechos de intolerancia.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
09:23 p. m.
Noticias RCN le puso el ojo a los recientes hechos de intolerancia que nutren la alarmante cifra de muertes por casos de intolerancia en Bogotá que, en su mayoría, son influidos por perder el control en cuestión de segundos y que puede terminar en una tragedia.

En Bogotá cada vez pasa más seguido, donde según in reporte de la Policía de Bogotá, cuatro de cada 10 asesinatos ocurren por intolerancia.

Ese es desalentador panorama de violencia que se ve en muchas calles de Bogotá y en diferentes horas del día; actos de intolerancia que durante los primeros cinco meses de este año dejaron 307 muertes.

¿Cuál es la razón de que riñas terminen en asesinatos en Bogotá?

De acuerdo con una serie de expertos consultados, las riñas y los hechos de justicia por mano propia tienen que ver con conductas que parten desde la experiencia social; así lo explicó el psicólogo forense, Leonardo Aja:

Cuando los grupos no perciben que la autoridad está ejerciendo su poder tienden a buscar mecanismos de compensación.

Los enfrentamientos a golpes, la utilización de elementos contundentes para herir a los demás, e incluso utilizar vehículos con la intención de afectar a otros, son las múltiples formas en que la ira puede manifestarse y a veces terminar en hechos fatales; un fenómeno que las autoridades deben analizar y atacar cada vez con mayor precisión.

¿Cómo evitar que sigan registrándose muertes por intolerancia?

Para Juan Castellanos, analista de seguridad, “las autoridades deben de reducirlas y atacarlas primero con prevención del delito, políticas públicas y con su judicialización”.

“El poder se debe utilizar en dos direcciones: por un lado, vigilar y castigar y por otro, cuidar y proteger, ambas funciones son muy importantes, tanto la de la protección como la de la vigilancia”, explicó Aja.

En promedio, cada 26 horas muere alguien por intolerancia en la ciudad y el 82% ocurre en vía pública.

En una noche, la Policía de Bogotá puede recibir hasta 300 llamadas relacionadas con riñas.

