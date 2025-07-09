Citan con falsos trabajos, los retienen y piden millones por ellos: nueva forma de secuestro en Bogotá

En Bogotá hay alerta por una nueva modalidad de secuestro express a comerciantes y domiciliarios.

Ahora, bajo la fachada de ser clientes, los criminales contactan a sus víctimas, las citan en puntos apartados y, una vez en el lugar, las retienen para exigir a sus familias millonarias sumas de dinero.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en el municipio de La Calera, donde un trabajador vivió momentos de angustia luego de acudir a lo que parecía un trabajo común.

Al llegar al sitio indicado, comenzó una pesadilla que duró varias horas.

Esta es la nueva modalidad de secuestro express que están empleando los delincuentes

La víctima relató que todo inició con una llamada en la que le ofrecieron un pedido. Tras seguir las instrucciones y conducir fuera de la vía principal, recibió la amenaza directa de sus captores.

Víctima: "Telefónicamente me hicieron contacto, de ahí nos dieron una ubicación para que nosotros fuéramos a tomar unas medidas para un trabajo que supuestamente nos iban a mandar hacer. Ya después de estar como 10-15 minutos más fuera de la vía principal, dijo señor lo que pasa es que usted en este momento está retenido, nosotros lo tenemos a usted vigilado, en este momento está en nuestro territorio, apague su carro y no se mueva de aquí porque ya está en nuestras manos".

Delincuentes se hacen pasar por miembros de las disidencias de las Farc

El hombre fue forzado a comunicarse con sus familiares para que entregaran dinero a cambio de su liberación.

En la llamada, los secuestradores se hicieron pasar por integrantes de un frente de las disidencias de las Farc.

Secuestrador: "Este señor está secuestrado en estos momentos por mí, señora, aquí para soltar a este caballero me tiene que pagar una multa y la multa es de 30 millones de pesos, ¿entendido?"

"Este señor está secuestrado en estos momentos por mí, señora, aquí para soltar a este caballero me tiene que pagar una multa y la multa es de 30 millones de pesos, ¿entendido?" Secuestrador: "Comandante del frente número 22 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc-EP que operamos aquí en Cundinamarca, más exactamente aquí en La Calera si es lo que quiere saber, ¿entendido?"

¿Cómo se vio afectada la víctima de este nuevo secuestro express?

El comerciante logró salir ileso, pero asegura que este tipo de hechos le cambiaron por completo la manera de trabajar y de relacionarse con sus clientes.

Víctima: "Tenemos muchas prevenciones, ya no es como antiguamente que iba uno con toda la tranquilidad. No, ya en este momento no nos podemos desplazar así. Y normalmente uno ya no trabaja esas personas conocidas, clientes que ya uno tiene. De lo contrario, ya uno coge desconfianza de todo eso".

¿Cuáles son los puntos más peligrosos para el secuestro en Bogotá?

Según registros oficiales, en lo corrido del año ya se han reportado más de 110 secuestros extorsivos en Bogotá, lo que representa un aumento del 11% frente al mismo periodo de 2024.

Las localidades más afectadas son Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Engativá y Suba, donde se concentra la mayoría de denuncias.

En cifras generales, durante 2024 se denunciaron 826 casos de secuestro extorsivo en el país, mientras que en lo que va de 2025 ya suman 500 denuncias, de las cuales Bogotá concentra el 22%.