Policías negociaban con delincuentes y detenían a personas injustamente para obtener beneficios

Noticias RCN conoció detalles de la audiencia de los 12 policías en Bogotá acusados de varios delitos. Los uniformados, según las autoridades, estaban encarcelando personas solo para inflar cifras.

Policías hacían parte de una red de corrupción

Se trataba de toda una red de corrupción dentro de la propia Policía Metropolitana que fue desmantelada. Doce uniformados, entre ellos un teniente y once patrulleros, terminaron capturados, acusados de utilizar su poder y su placa para delinquir.

La historia comenzó en los barrios de Puente Aranda, donde por meses, la comunidad denunció lo que parecía imposible: policías que protegían el crimen, no a la ciudadanía.

Este medio tuvo acceso a una de las tantas grabaciones entregadas por agentes encubiertos. En ellas, se observa a los uniformados negociando con presuntos expendedores de droga. A cambio de dinero, los dejaban libres o ni siquiera los detenían.

Pero lo más grave estaba por venir. Según la Fiscalía General de la Nación, los policías también realizaban detenciones arbitrarias solo para maquillar estadísticas y obtener beneficios administrativos.

Durante la audiencia de imputación de cargos, quedó al descubierto el actuar meticuloso de esta organización criminal que operaba desde dentro del Estado. La Fiscalía les imputó delitos como concierto para delinquir, privación ilegal de la libertad, fraude procesal y tráfico de estupefacientes.

Policías negociaban con presuntos expendedores de droga

“De camino a la estación con los detenidos ya esposados, estos uniformados, como ya era su modus operandi, iniciaban una presión psicológica y preguntaban a las personas que llevaban a la parte de atrás si tenían hijos, si eran menores de edad, con quién los dejarían y les advertían sobre las posibles penas de prisión”, aseguró la juez encargada del caso.

Un detalle relevante y sorprendente tiene que ver con el actuar de varios policías durante la audiencia virtual.

Algunos procesados comenzaron a quedarse dormidos y como consecuencia, la juez tuvo que suspender la diligencia judicial en más de una ocasión.

Ahora, nueve de los implicados deberán responder desde la cárcel. Los tres restantes seguirán el proceso bajo detención domiciliaria. De momento, la investigación continuará y no se descartan nuevas capturas.