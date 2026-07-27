Por accidente en el túnel Renacer, la vía al Llano se encuentra cerrada de manera indefinida

En la tarde del lunes, 27 de julio, las autoridades se vieron forzadas a cerrar, de manera indefinida, la Vía al Llano, tras un accidente registrado entre dos vehículos de carga, al interior del túnel Renacer.

Sobre las 3:00 de la tarde, los heridos ya habían sido trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica y un grupo se encontraba en la zona verificando si uno de los vehículos involucrados había derramado material peligroso en la vía.

Según las autoridades, los cierres se registran en “K44+700, K35+000, peaje Naranjal, K58+000, peaje Pipiral y K75+000” y “NO hay una hora estimada para la reapertura”.

Las autoridades activaron un Plan de Atención de Emergencias:

Tan pronto como se registró el incidente, poco antes de las 2:00 de la tarde, la concesionaria Vial Andina S.A.S. (Coviandina) activó un Plan de Atención de Emergencias para mitigar la afectación en carretera.

Sobre las 3:50 p.m. informó que “las autoridades empezaban las labores de retiro del vehículo tipo tractocamión involucrado en el siniestro vial registrado en el túnel Renacer, con el fin de habilitar la movilidad en el sector mediante la modalidad de paso alternado”.

Y a las 4:20 se conoció que la Policía de Tránsito y Transporte inició “pasos alternos en el túnel Renacer con el fin de evacuar los vehículos represados en el sector” y continuaba “la atención del siniestro vial.

Accidente en la vía al Llano deja dos víctimas fatales:

Días antes se registró otro accidente, que obligó a las autoridades a cerrar la vía al Llano en el transcurso del jueves 9 de julio.

El siniestro, ocurrido en el kilómetro 63+300 del corredor Bogotá-Villavicencio, entre un vehículo de carga y una motocicleta, provocó la muerte de dos personas, que fueron identificadas por las autoridades como el conductor de la moto y su acompañante.