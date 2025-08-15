DIAN explica qué es la declaración de renta sugerida y quiénes deben presentarla en 2025

Si en los últimos días recibió un correo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con el asunto “Declaración de renta sugerida”, es normal que surjan dudas sobre qué significa, por qué llegó y qué debe hacer.

Pues esta herramienta busca facilitar el proceso tributario a miles de contribuyentes en Colombia.

¿Qué es la declaración de renta sugerida?

Según la DIAN, se trata de “una ayuda tecnológica que diligencia parte de tu declaración usando la información exógena reportada por terceros”, como bancos, empleadores o entidades financieras.

Esta opción no es obligatoria, pero permite que el contribuyente tenga un borrador con datos ya prellenados, el cual puede revisar, editar o completar antes de presentarlo oficialmente.

Para verificar si tienes esta opción disponible, debes ingresar a la página de la DIAN con tu usuario y contraseña, ir a “Presentar declaración de renta” y seleccionar “Haga su declaración de renta”. Si aparece un mensaje invitándote a revisarla, significa que cuentas con esta alternativa.

¿Quiénes reciben la declaración de renta sugerida?

La DIAN envía este borrador a personas que cumplen con los topes establecidos para declarar en 2025, sobre la información del año gravable 2024. Algunos de los criterios son:

Patrimonio bruto igual o superior a $211.792.500.

Ingresos totales, consumos, consignaciones o compras iguales o superiores a $65.891.000.

Si cumples alguno de estos puntos, deberás declarar, incluso si el resultado es “cero” a pagar. Recibir el correo no siempre significa que tengas que hacerlo, por eso es clave revisar la información exógena y confirmar si aplicas.

La declaración sugerida incluye casillas como patrimonio bruto, deudas, ingresos, dividendos, ganancias ocasionales y retenciones.

Si encuentras inconsistencias, la DIAN recomienda contactar directamente a la entidad que reportó los datos, ya que no puede corregirlos por ti.

En caso de que prefieras no usar este borrador, puedes elaborar tu declaración desde cero, siempre y cuando lo hagas dentro de los plazos establecidos para evitar sanciones.