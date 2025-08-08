DIAN hace anuncio para millones de colombianos que deben declarar renta en agosto

Desde el próximo martes 12 de agosto, los colombianos deberán empezar a cumplir con una de las mayores obligaciones tributarias, como lo es, la declaración de renta.

En esta fecha, las cédulas terminadas en 01 y 02 deberán presentar su declaración de renta ante la DIAN. Las cédulas en secuencia deberán hacerlo los días siguientes hasta que todas cumplan.

RELACIONADO La DIAN confirma cuáles personas no deben declarar renta en 2025

Ahora bien, pensando en los colombianos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dio a conocer sobre los últimos días un anuncio importante para aquellos que deben cumplir con etsa obligación.

DIAN anuncia refuerzo en su plataforma para declarar renta

Mediante un comunicado de prensa emitido, la entidad informó a millones de colombianos que su plataforma se optimizó para que las personas naturales no tengan problemas.

"La declaración debe presentarse de forma electrónica, a través del portal oficial de la DIAN, utilizando la firma electrónica para garantizar la seguridad y validez del trámite", indicó la Dian.

Con el objetivo de sufrir problemas de caídas, el director de la Dian, Luis Eduardo Llinás, informó que se ha "concentrado nuestros esfuerzos institucionales en fortalecer la plataforma tecnológica de la DIAN, con énfasis en el sistema Muisca, para afrontar de manera sólida el periodo de vencimientos".

Además de ello, se implementó un esquema "de monitoreo continuo, pruebas de carga, ajustes de capacidad y mejoras en los entornos de producción, además de reforzar los protocolos de recuperación ante fallos".

Estas son las herramientas que ofrece la Dian para declarar renta:

Motor de búsqueda: permite verificar si una persona está obligada a declarar, ingresando su número de cédula.

Información exógena: los contribuyentes pueden consultar y descargar su información reportada por terceros, lo que facilita el diligenciamiento del formulario y reduce errores.

Reporte de facturación electrónica: la DIAN ofrece un listado detallado de facturas emitidas a nombre de personas naturales durante 2023. Esta información permite calcular el 1 % de deducción por compras, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Declaración sugerida: el formulario 210 fue rediseñado para ofrecer dos versiones: una opción “exprés" y otra para usuarios expertos, facilitando el proceso de diligenciamiento.

Programa 'Ayuda Renta': herramienta en Excel actualizada con base en la última reforma tributaria, que permite preparar un borrador de la declaración.

Cédulas que deben declarar renta en agosto

12 de agosto: 01-02

13 de agosto: 03 y 04

14 de agosto: 05 y 06

15 de agosto: 07 y 08

19 de agosto: 09 y 10

20 de agosto: 11 y 12

21 de agosto: 13 y 14

22 de agosto: 15 y 16

25 de agosto: 17 y 18

26 de agosto: 19 y 20

27 de agosto: 21 y 22

28 de agosto: 23 y 24

29 de agosto: 25 y 26.