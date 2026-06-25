Por falta de firmas archivaron la revocatoria contra alcaldesa de La Mesa, Cundinamarca

La revocatoria de mandato contra la alcaldesa de La Mesa, Cundinamarca, Laura Londoño, será archivada definitivamente después de que el comité promotor desistiera formalmente del proceso ante las autoridades electorales, tres días antes de vencer el plazo establecido por ley.

Según la normativa colombiana, los promotores de la revocatoria de mandato disponían de seis meses para recolectar al menos 1.202 firmas válidas de ciudadanos habilitados para votar en el municipio.

Esta cifra equivale al 30% de los votos obtenidos por la mandataria en las elecciones de 2023, y representa el primer filtro democrático del mecanismo de participación ciudadana.

El requisito busca demostrar la existencia de un respaldo ciudadano mínimo antes de activar un proceso electoral que implica importantes recursos institucionales y económicos.

Se cayó la revocatoria contra la alcaldesa de La Mesa, Cundinamarca

Tras varios meses de actividad política y recolección de apoyos, la iniciativa no alcanzó ese umbral necesario para continuar con el trámite.

Aunque el comité promotor argumentó razones relacionadas con el clima político del municipio, el proceso concluye sin haber obtenido el respaldo ciudadano suficiente para avanzar a la siguiente etapa.

RELACIONADO Iniciativa de revocatoria del alcalde Carlos Fernando Galán fue archivada por falta de firmas

La alcaldesa reaccionó al archivo del proceso

La alcaldesa Laura Londoño se pronunció tras conocerse la decisión y agradeció a los habitantes del municipio:

Siempre he respetado los mecanismos de participación ciudadana porque son una expresión legítima de nuestra democracia. Hoy quiero agradecer a los miles de mesunos que, de manera libre y democrática, decidieron no acompañar esta iniciativa. Nosotros continuaremos concentrados en consolidar el cambio en nuestro municipio".

Londoño señaló que este resultado debe interpretarse como una oportunidad para dejar atrás las divisiones y concentrar los esfuerzos en los grandes retos del municipio.

Con la solicitud de desistimiento presentada por el comité promotor, las autoridades electorales deberán adelantar las actuaciones administrativas correspondientes para formalizar el cierre definitivo del proceso.