Iniciativa de revocatoria del alcalde Carlos Fernando Galán fue archivada por falta de firmas

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que, mediante la Resolución 0496 del 27 de abril de 2026, se archivó la iniciativa de revocatoria de mandato del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La decisión se tomó luego de que el comité promotor no presentara las firmas exigidas dentro del plazo legal establecido.

De acuerdo con la entidad, el proceso fue impulsado por el comité denominado '¡Revocatoria Ya!', el cual debía cumplir con la recolección y entrega de apoyos ciudadanos ante la Registraduría Distrital del Estado Civil. Sin embargo, al vencerse el plazo el pasado 24 de abril de 2026, no se radicaron las firmas requeridas.

¿Por qué se archivó la revocatoria de mandato en Bogotá?

La autoridad electoral precisó que, conforme al artículo 9 de la Ley 1757 de 2015, se necesitaban 449.921 apoyos ciudadanos, equivalentes al 30 % de la votación total obtenida por el alcalde en las elecciones territoriales de 2023. Esta cifra no fue alcanzada ni presentada ante la entidad.

En este caso, la Registraduría confirmó que el vocero del comité no presentó ningún formulario con los apoyos ciudadanos exigidos, lo que activó automáticamente el procedimiento de archivo del mecanismo de participación.

¿Cuántas firmas se necesitaban para revocar a Carlos Fernando Galán?

El proceso requería un total de 449.921 firmas válidas. Este número corresponde al 30% de los votos obtenidos por Carlos Fernando Galán en las elecciones territoriales de 2023, tal como lo establece la legislación colombiana sobre mecanismos de participación ciudadana.

La iniciativa había sido formalmente inscrita el 1 de octubre de 2025 mediante la Resolución 1070, y el comité promotor recibió los formularios oficiales el 24 de octubre del mismo año, junto con la indicación clara del número de firmas requeridas y la fecha límite de entrega.

La Registraduría enfatizó que el incumplimiento de este requisito imposibilita continuar con el proceso, dado que la recolección de apoyos es una condición indispensable para validar la solicitud de revocatoria.