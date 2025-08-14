"Protegiendo criminales": fuertes reacciones contra Petro por permanencia de Carlos Ramón en Nicaragua

El paradero de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quedó al descubierto luego de que se conocieran documentos que lo ubican legalmente en Nicaragua desde noviembre del año pasado.

RELACIONADO Fue la madre quien halló al joven torturado en un bosque de Bogotá tras ser ignorada por las autoridades

Es requerido por la justicia ya que tiene orden de captura vigente y enfrenta un proceso por su presunta participación en un millonario escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

A esta controversia se sumó el hecho de Noticias RCN reveló que el Gobierno Nacional, a través de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Nicaragua, habría intervenido para facilitar y renovar su residencia en ese país centroamericano, incluso el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por tres delitos.

Fuertes reacciones contra Petro por permanencia de Carlos Ramón en Nicaragua

Las revelaciones han desatado fuertes reacciones en el ámbito político y diplomático.

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, afirmó que lo ocurrido:

Se llama obstrucción de la justicia y eso es un delito que hace responsables a todos los funcionarios que intervengan, desde la Cancillería y el Departamento Administrativo de la Presidencia, hasta el propio presidente.

Hernán Darío Cadavid, representante del partido Centro Democrático, calificó la situación como “absolutamente nefasta” y pidió “la actitud decisiva de la Procuraduría General de la Nación y que la fiscal Luz Camargo demuestre si está del lado de la justicia o de la convivencia con esta estructura criminal incorporada en el gobierno Petro”.

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón expresó que este caso refleja:

Un intento de encubrimiento y de protección a una persona que está siendo judicializada por autoridades, tanto por la Fiscalía en un proceso de indagación y acusación, como por la misma rama judicial y los jueces de la República.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, manifestó que es “muy lamentable en lo que se ha convertido la Cancillería colombiana y muy lamentable la acción del presidente de la República protegiendo criminales y haciéndolos evadir a la justicia colombiana”.

Al momento, el escándalo ha sido calificado por diversos sectores como una burla a la justicia y un golpe a la credibilidad institucional, pues las pruebas conocidas apuntan a que desde el propio Gobierno se habrían gestionado beneficios migratorios para un prófugo acusado de corrupción, en lugar de facilitar su captura y extradición.