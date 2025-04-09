¿Por qué dejaron libres a dos abusadores de menores en Medellín?: Esta fue la razón

En Medellín, fueron detenidos dos hombres, uno de nacionalidad colombiana y otro extranjero, por presuntamente abusar de dos adolescentes de 14 y 17 años.

Ambos fueron capturados y, aunque se les imputaron cargos, quedaron en libertad por decisión judicial.

¿Por qué dejaron libres a dos abusadores de menores en Medellín?

De acuerdo con la investigación, los dos adultos habrían ofrecido más de 500.000 pesos a las adolescentes para acceder sexualmente a ellas.

Tras conocerse la denuncia, las autoridades intervinieron y lograron su captura. Sin embargo, en las audiencias posteriores, se concluyó que no se configuraba flagrancia en el procedimiento, lo que hizo que los procesados quedaran en libertad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su rechazo a la decisión y cuestionó el argumento del juez:

Ellos fueron encontrados con dos menores, están las versiones además en las cuales había ofrecido recursos, más de 500 mil pesos para tener sexo con las menores de edad, qué mayor flagrancia por Dios y estaban juntos, qué mayor flagrancia, estos criminales tienen que estar en la cárcel.

El mandatario añadió que no comparte un fallo que deja a dos presuntos abusadores en libertad:

Yo no estoy de acuerdo, pero además me duele mucho y me indigna que los dos tipos que fueron capturados el domingo en Medellín por temas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes hayan quedado en libertad. Se legalizó la captura de estos criminales, se les imputaron cargos y quedaron en libertad para que se puedan defender en libertad. Eso no es posible porque estos tipos son un peligro para la sociedad, son un peligro para nuestros niños y nuestras niñas. Es que a mí me duele no solo como alcalde, sino como padre de familia.

Víctimas de los abusadores contaron más detalles

Los hechos además fueron relatados por las víctimas y sus familias.

Incluso, la madre de una de las adolescentes aseguró que no solo hubo agresión sexual, sino también golpes contra las menores:

El corazón se me aceleró horrible, yo decía, saber que esas dos personas cómo agredieron a las niñas porque es que las agredieron muy feo, hasta les dieron puños en la cabeza y todo porque no quisieron tener relaciones con ellos, más que todo el gringo.

Por ahora, las dos adolescentes permanecen en sus casas, mientras avanzan los procesos de restablecimiento de derechos para atender las afectaciones sufridas.