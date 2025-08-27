¿Menor que asesinó a Miguel Uribe puede tener una rebaja en su sanción?

Un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó a ‘Tianz’, el adolescente de 14 años que le disparó y acabó con la vida del precandidato Miguel Uribe Turbay.

RELACIONADO Condenan al menor sicario que asesinó al precandidato Miguel Uribe Turbay

El crimen se perpetró el sábado 7 de junio en el parque El Golfito de Modelia, Bogotá. ‘Tianz’ estaba ubicado cerca a Uribe, sacó el arma y le disparó en varias ocasiones. En pocas cuadras, el esquema de seguridad lo neutralizó.

El joven deberá pasar siete años privado de la libertad en un centro de atención especializado. Para entender los detalles de la decisión, Camilo Rojas, exviceministro de Justicia, habló con Noticias RCN.

¿Por qué le impusieron siete años solamente y no más?

“Estamos frente a un sistema de responsabilidad penal para adolescentes y establece como sanción máxima a un menor de edad, la de ocho años como sanción privativa de la libertad. En mi concepto creo que podría haber llegado a la sanción máxima”.

¿Es necesario replantear la normativa?

“Nos lleva a reflexionar precisamente en que si es necesario hacer un replanteamiento precisamente a este sistema de responsabilidad para adolescentes”.

¿Qué va a pasar cuando cumpla 16 y 18 años?

“Deberá cumplir la sanción privativa de la libertad siempre en un establecimiento especializado para menores, como está en este momento. Él tendrá que seguir ahí cuando cumpla 16 años”.

“Ahora, hay unos (sitios) con mayores capacidades y respuesta en materia de seguridad. Por ejemplo, conocido en Bogotá como el Redentor, en el cual podría ser trasladado una vez cumpla los 18 años sin que varíe o se modifique de ninguna manera la sanción impuesta”.

“Lo que sí debe hacerse es que, de conformidad con el Código de la Infancia y Adolescencia, al cumplir la mayoría de edad, va a tener un enfoque diferente y es precisamente en ese proceso de reeducación que es la finalidad de la ley”.

“No habrá posibilidad de modificarlo cuando cumpla los 18 años. Esto quiere decir que no va a ser trasladado a un centro penitenciario y carcelario para adultos”.

¿Puede tener descuentos por redención, trabajo o estudio?

“En el sistema penal para adolescentes no existe la metodología de rebaja de penas o por colaboración que lleve a que la sanción sea reducida. Él tendrá que pagar efectivamente los siete años de sanción en este centro especializados para menores”.

“Este menor de edad también es considerado como una víctima precisamente del actual delincuencial por haber sido instrumentalizado dentro de esta acción criminal”.