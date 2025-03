“La crisis del sistema de salud está cobrando vidas”: presidenta del Observatorio de Enfermedades Huérfanas

La crisis del sistema de salud en el país ha alcanzado niveles alarmantes, afectando gravemente a los pacientes con enfermedades huérfanas.

Grave panorama en el país por la crisis de salud

Luz Victoria Salazar, presidenta del Observatorio de Enfermedades Huérfanas, advirtió, que la situación actual es la peor en sus 27 años de experiencia en el sector.

En una entrevista con Noticias RCN, Salazar expresó su preocupación por la falta de atención médica y medicamentos para estos pacientes vulnerables.

También, criticó las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien reconoció la crisis, pero la atribuyó a la falta de aprobación de la reforma de salud propuesta por el Gobierno. Para Salazar, esta postura es “indignante”.

“El hecho de que reconozca una crisis, no sería nada nuevo para nadie porque realmente estamos enfrentando una de las peores crisis que hemos podido vivir. Yo llevo 27 años trabajando en pro de los pacientes de enfermedades huérfanas. Nunca me había tocado una situación parecida. Es el peor momento. Los pacientes se nos están muriendo, los pacientes que están sin atención, los pacientes que no reciben sus medicamentos” indicó.

Añadió que “lo que sí es indignante es que digan que tiene que haber una aprobación de una reforma a la salud con la que muchos no estamos de acuerdo para que la situación mejore. Necesitamos soluciones inmediatas. No tenemos que estar supeditados a lo que se apruebe, a lo que no se apruebe, sino que los pacientes no dan espera. Necesitan ya sus tratamientos, sus medicamentos y no tienen que estar condicionados a nada”.

Respecto a las acusaciones del Gobierno sobre la retención de medicamentos en bodegas por parte de EPS e IPS, Salazar cuestionó la veracidad de estas afirmaciones y señaló que el verdadero problema radica en el flujo de recursos.

¿Qué pasa con el sistema de salud en el país?

“Si habla de esas bodegas, que nos las muestre, que demuestren dónde están, quiénes son los propietarios de esos medicamentos y a quién hay que pagárselos y con qué dinero. Porque realmente el problema está en el flujo de recursos. El sistema de salud tiene grandes deudas que se reflejan en lo que deben las EPS a los operadores logísticos y eso también se refleja en lo que deben esos operadores a los productores de los medicamentos”, agregó.

Finalmente, la experta compartió casos conmovedores de pacientes que han perdido la vida debido a la falta de medicamentos y atención médica oportuna.

Mencionó el caso de Juan Manuel, un niño que convulsionó hasta que perdió la vida porque no pudo recibir tratamiento, y el de otro niño que falleció dos días después de recibir finalmente su medicamento, tras repetidos reclamos de su madre.

“Juan Manuel, un niño que convulsionó hasta que perdió la vida porque no había el medicamento disponible. Hay otra mamá que clamó y clamó por su medicamento, le llegó y a los dos días el niño falleció. Ella relata que su niño empeoró por falta de medicamento. Particularmente esos son dos de los casos que me tocó vivir, me tocó estar al frente y que fueron muy dolorosos”, finalizó.