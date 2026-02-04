¿Por qué hay jornada de día sin carro y moto en Bogotá? Esto es lo que se busca

El jueves 5 de febrero se realiza en Bogotá la jornada del día sin carro y sin moto, una jornada en la que se restringe la circulación de automóviles particulares y motocicletas entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., con excepciones específicas establecidas en la normatividad vigente.

Esta jornada se lleva a cabo de manera anual y corresponde a una decisión adoptada por la ciudad tras una Consulta Popular realizada el 29 de octubre del año 2000. En ese mecanismo de participación, los habitantes de Bogotá aprobaron que el primer jueves de febrero se desarrollara un día sin carro.

Desde entonces, la ciudad aplica esta restricción como una medida puntual que modifica temporalmente las condiciones normales de movilidad, afectando principalmente el uso del vehículo particular.

¿Cuál es el propósito del día sin carro y sin moto en Bogotá?

El día sin carro y sin moto tiene como objetivo principal promover la movilidad sostenible. Durante la jornada, se reduce el uso de carros y motos particulares, lo que incrementa el desplazamiento a pie, en bicicleta o mediante el transporte público.

De acuerdo con la información oficial, el uso de medios de transporte alternativos durante este día contribuye a la reducción de emisiones de material particulado y a cambios temporales en la dinámica ambiental de la ciudad. La jornada también busca generar reflexión sobre el impacto de las decisiones cotidianas relacionadas con la movilidad.

El enfoque de la medida está orientado a mostrar cómo la disminución del uso de vehículos particulares, incluso por un solo día, tiene efectos directos sobre el funcionamiento urbano y la calidad de vida.

Restricciones y excepciones durante la jornada del 5 de febrero

Durante el día sin carro y sin moto, no podrán circular carros y motos particulares, vehículos con Pico y Placa Solidario, automóviles de academias de conducción, vehículos híbridos o a gas, así como vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla. También tendrán restricción algunos taxis y vehículos de transporte especial, según el último dígito de la placa.

El transporte de carga mantendrá su restricción habitual conforme al Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502. Los días correspondientes al Pico y Placa Solidario serán repuestos al final del periodo adquirido.

Sí podrán circular el transporte público, vehículos de emergencia, transporte escolar, transporte para personas con discapacidad, vehículos eléctricos o de cero emisiones, vehículos con capacidad para más de 10 pasajeros, servicios públicos domiciliarios y vehículos destinados al control de tráfico.

También están autorizados vehículos oficiales, diplomáticos, de seguridad, transporte de valores, carrozas fúnebres y aquellos destinados al control operacional y mantenimiento del SITP.