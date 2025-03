¿Colapsará el sector arrocero? Este es el abecé de la crisis que tiene en jaque al sector

La crisis en el sector arrocero sigue agravándose. Tras cuatro días de paro, los productores han dejado claro que su situación económica es insostenible: el costo de producción de una carga de arroz asciende a 230 mil pesos, pero los compradores solo están pagando 185 mil pesos.

Según los agricultores, esto significa que están trabajando a pérdida y que, de continuar así, muchos podrían verse obligados a abandonar el cultivo.

Hasta el momento, las protestas no han logrado una respuesta concreta del Gobierno Nacional. Los manifestantes han solicitado en repetidas ocasiones la presencia de la ministra de Agricultura, pero esta aún no ha atendido el llamado.

¿Colapsará el sector arrocero?

La importancia del arroz en el país es incuestionable. En 2020, la industria generó ingresos cercanos a los 4,4 billones de pesos y empleó directamente a unas 75 mil personas en el sector rural, además de generar más de 300 mil empleos indirectos en otras áreas de la economía.

Lorena Castañeda, analista invitada a La Mesa Ancha, explicó que es urgente adoptar medidas para proteger a los agricultores.

Lo primero es establecer un precio mínimo de compra que impida que los arroceros trabajen con pérdidas. También se necesitan alivios financieros y acceso a créditos más flexibles, ya que muchas veces los pequeños productores ni siquiera tienen la documentación necesaria para acceder a estos préstamos.

También advirtió sobre la posibilidad de que el país pierda su autosuficiencia en la producción de arroz si no se toman medidas urgentes.

Ya pasó con el trigo. Colombia dejó de producirlo y ahora dependemos totalmente de importaciones. Lo mismo ocurre con el maíz, que en un 80% lo compramos a Estados Unidos. Si no protegemos nuestra producción nacional, podemos terminar en la misma situación con el arroz.

El TLC y el temor a una crisis mayor en 2030

Uno de los factores que ha exacerbado la crisis es el impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos en 2012.

RELACIONADO Estos son los puntos donde habrá bloqueos por el paro arrocero

Hasta ahora, la competencia con el arroz importado ha sido moderada, pero esto cambiará radicalmente en 2030, cuando el acuerdo permita la entrada de arroz estadounidense sin aranceles ni restricciones de volumen.

Juana Afanador, analista de La Mesa Ancha, explicó los riesgos que esto conlleva para la industria colombiana.

A partir de 2030, las importaciones de arroz no tendrán ningún tipo de control. Si esto ocurre sin que se tomen medidas para proteger a los productores locales, podríamos terminar como con el trigo: desapareció la producción nacional y ahora dependemos completamente del mercado externo. Lo mismo sucede con el maíz, que importamos masivamente para la producción avícola y otras industrias.

Además del impacto del TLC, los arroceros han denunciado que el contrabando de arroz desde Ecuador está afectando gravemente sus ventas.

¿Debe intervenir el Estado o dejar actuar al mercado?

Mientras algunos proponen regulaciones estatales para evitar que los agricultores trabajen con pérdidas, otros argumentan que la sobreproducción de arroz es un problema de mercado que debería corregirse de forma natural.

Julio Iglesias, analista de La Mesa Ancha, explicó esta perspectiva:

El precio del arroz está respondiendo a la oferta y la demanda. Hay una sobreoferta de arroz, lo que hace que los precios bajen. Si los productores ven que no es rentable, eventualmente sembrarán menos, y eso hará que los precios vuelvan a subir. El mercado tiene su propia forma de autorregularse.

Sin embargo, esta teoría no convence a los agricultores, que aseguran que no pueden esperar a que el mercado corrija la situación por sí solo.

"Los grandes productores pueden aguantar, pero los pequeños campesinos no. Para ellos, no hay margen de maniobra. Si el Gobierno no interviene con medidas urgentes, muchos quedarán arruinados”, señaló Afanador.

¿El precio del arroz se verá afectado por el paro?

Uno de los puntos más polémicos es que, a pesar de la crisis de los productores, los consumidores no han visto una reducción en el precio del arroz en los supermercados.

RELACIONADO Federación de Arroceros pide limitar los cultivos de 2025

Maritza Aristizabal, editora política en Noticias RCN, cuestionó esta contradicción:

Uno va a comprar un kilo de arroz y sigue costando lo mismo. La reducción de precios solo está afectando a los productores, mientras que el almacenamiento y otros costos en la cadena siguen elevando el valor final para el comprador.

Entonces, los agricultores sienten que los intermediarios están absorbiendo las ganancias mientras

A esto, Julio Iglesias explicó que la estructura del mercado dificulta que los precios bajos beneficien al consumidor: