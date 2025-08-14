¿Por qué no hay circular roja de Interpol contra el prófugo Carlos Ramón González?

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, habría huido de Colombia a Nicaragua, según las últimas investigaciones de la Fiscalía, para evadir a la justicia por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.

El 21 de mayo, González fue imputado por los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. En un documento revelado por Noticias RCN se conoció que ese mismo día la Cancillería envió una carta a Nicaragua solicitando la residencia legal del exfuncionario en dicho país.

Posteriormente, el 3 de julio, la Fiscalía emitió una orden de captura contra el exfuncionario que, según los registros de sus conexiones a las audiencias, ya no se encontraba en el país y estaría prófugo de la justicia, razón por la que el ente acusador solicitó a la Interpol tramitar una circular roja para poder capturarlo fuera del país, trámite que después de un mes no ha sido materializado.

Interpol no ha tramitado circular roja contra Carlos Ramón González

Ante los cuestionamientos del porque no se ha ordenado una circular roja de Interpol contra el exdirector del Dapre, la Fiscalía aseguró que desde el pasado 4 de julio la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, emitió la solicitud a la interpol para que se tramitara la notificación de captura internacional.

El 3 de Julio el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención de Carlos Ramón González, pero hasta el momento, un mes y 11 días después no existe una circular roja de la Interpol, pese al trámite de la solicitud.

Lo que se conoce hasta el momento es que de no haberse materializado ese trámite podría tener dos hipótesis: no se habría hecho o no se habría culminado.

¿Cuánto demora en tramitarse una circular roja de Interpol?

Aunque se desconoce el tempo exacto de los trámites institucionales de la Interpol, en otros casos en los que se ha solocitado su intervención desde Colombia los tiempos han sido muy cortos.

Uno de estos casos es el del feminicido de Valentina Trespalacios que ocurrió el 21 de enero de 2023, en tan solo cuatro días el mismo director de la Policía Bogotá para el momento viajó a Panamá a trasladar a John Poulos, ciudadano estadounidense responsable de este crimen.

La Fiscalía solicitó la circular roja a la Interpol para facilitar la ubicación de Carlos Ramón González, pero hasta el momento no se ha expedido dicha notificación internacional.