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¿Por qué se están dando fuertes lluvias en el país a pesar del fenómeno de El Niño?

La subdirectora de Meteorología del Ideam, coronel Carolina Rueda, estuvo en A lo que vinimos resolviendo las dudas sobre los eventos climáticos.

Johana Amaya

octubre 06 de 2026
01:53 p. m.
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Colombia enfrenta un panorama climático atípico en el que se presentan lluvias intensas y altas temperaturas durante el mismo día, situación que se mantendría hasta finales de noviembre antes de que el fenómeno de El Niño alcance su punto más crítico.

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La coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, explicó en A lo que vinimos que el Niño no elimina las lluvias y precipitaciones ni genera la ausencia total de las lluvias en el nivel del país.

¿Por qué puede haber dos climas opuestos en el mismo día?

Señaló que la lluvia intenta llegar a su régimen normal, pero el fenómeno climático impide que alcance los valores habituales para esta época.

El país se encuentra en la temporada de lluvias regular que históricamente se presenta durante estos meses.

“Este fenómeno del Niño se convierte en la última oportunidad de recoger las aguas lluvias antes de que llegue el pico máximo en los meses de diciembre, enero y febrero”, sostuvo Rueda.

¿Qué pasará después de diciembre?

Adicionalmente, precisó que en diciembre se espera que el fenómeno de El Niño alcance las condiciones necesarias de máxima urgencia a nivel del país.

Con respecto a Bogotá, la coronel indicó que es regular que tenga granizadas. Estos episodios de precipitación intensa continuarían hasta el mes de noviembre en algunos sectores también.

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A partir de diciembre, el panorama cambiará drásticamente, con base en lo revelado por la subdirectora: “El patrón llegará con la segunda temporada de menos lluvias. Es decir, pasaremos al patrón seco, situación que es bastante crítica para el país”.

Las temperaturas extremas durante el mismo día seguirán siendo una constante. “Tormentas eléctricas en algunos sectores y, acompañado de eso, vamos a tener periodos de muy altas temperaturas en el mismo día”.

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