Habrá importante cierre en Transmilenio: Portal Américas dejará de operar por obras del Metro

Las intervenciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá continúan avanzando sobre distintos puntos de la ciudad y ahora obligan a un cierre clave en la localidad de Kennedy.

La suspensión del Portal Américas, uno de los más concurridos del sistema, obligará a miles de usuarios a reorganizar sus desplazamientos durante el puente festivo.

¿Por qué está cerrado el Portal Américas?

Transmilenio confirmó que, debido a labores programadas para la construcción de la Primera Línea del Metro, el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal suspenderán totalmente su servicio durante el fin de semana.

El cierre inicia a las 10:00 p.m. del sábado 15 de noviembre y se prolongará hasta las 5:00 a.m. del lunes 17 de noviembre, momento en el que se reanudará la operación normal.

Rutas modificadas por el cierre del Portal Américas

Durante las horas de cierre, los buses alimentadores que habitualmente terminan su recorrido en el Portal Américas funcionarán desde la estación Banderas, adaptando sus trayectos con desvíos temporales pero sin eliminar paraderos.

La ruta F23 también modificará su recorrido para finalizar en esta estación.

Las rutas troncales 5, F32 y F60, que normalmente ingresan al Portal Américas, deberán dar retorno en la estación Transversal 86, punto que asumirá parte de la operación mientras duren las obras.

Adicionalmente:

Las rutas E32, A60 y RF5 Calle 22 operarán desde Transversal 86 y no tendrán parada en Patio Bonito ni en Biblioteca Tintal durante el cierre.

El servicio TransmiZonal 9-1 Bosa La Libertad trasladará su operación al Portal Sur entre el sábado 15 y el lunes 17 de noviembre.

Mientras tanto, en el componente zonal, las rutas DG208, CG137, CG147, GA535, GA518, 927, 787A, GK527, GA532, GH530, GC509, GL508 y CG157 realizarán desvíos y detenciones en paraderos cercanos al Portal Américas.