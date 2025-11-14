Bogotá fijó fecha: ¿desde cuándo regirá el pico y placa los sábados para vehículos no matriculados?

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán dio a conocer uno de los anuncios más inesperados por los conductores: un nuevo modelo de pico y placa dirigido únicamente a los vehículos particulares que no estén matriculados en Bogotá.

RELACIONADO Así quedaría el valor del Pico y Placa Solidario con el aumento para vehículos no matriculados en Bogotá

Estos vehículos representan el 30% de los carros que circulan diariamente dentro del perímetro urbano.

¿Desde cuándo regirá el pico y placa los sábados para vehículos no matriculados en Bogotá?

El Distrito confirmó que el nuevo pico y placa para vehículos NO matriculados en Bogotá tendrá una fecha concreta de inicio: entrará en vigencia durante el primer semestre del 2026.

Este se aplicará únicamente a carros particulares y se mantendrán todas las excepciones actuales, lo que significa que los vehículos eléctricos e híbridos no estarán cobijados por esta medida, tal como sucede hoy.

Además, la administración incorporó un segundo cambio que afectará directamente a quienes quieran seguir moviéndose sin restricción: el pico y placa solidario aumentará un 50% para los vehículos que no estén matriculados en Bogotá.

Este incremento se integra al mismo paquete de decisiones con el que el Distrito busca equilibrar cargas entre quienes usan las vías de la ciudad, pero no contribuyen mediante su registro.

¿Por qué aplicarán pico y placa los sábados a los vehículos no matriculados en Bogotá?

El alcalde Galán fue claro al explicar la finalidad de estas medidas. Aseguró que buscan “incentivar que la gente que utiliza su carro en Bogotá matricule su carro en Bogotá y de esa forma contribuyan a mitigar ese impacto: el tráfico, los siniestros viales, las emisiones, el ruido, entre otros”.

Ahora, con este anuncio, la ciudad se prepara para un cambio profundo en la dinámica de movilidad.

El Distrito iniciará la estructuración operativa y normativa para que, en 2026, los conductores tengan claro cómo y cuándo aplicará esta restricción.