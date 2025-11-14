CANAL RCN
Colombia

Bogotá fijó fecha: ¿desde cuándo regirá el pico y placa los sábados para vehículos no matriculados?

La medida aplicará dos sábados al mes y afectará exclusivamente a los carros particulares no matriculados en la capital.

Así funcionará el pico y placa regional este puente festivo: evite la costosa multa
Foto: Secretaría de Movilidad

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
08:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán dio a conocer uno de los anuncios más inesperados por los conductores: un nuevo modelo de pico y placa dirigido únicamente a los vehículos particulares que no estén matriculados en Bogotá.

Así quedaría el valor del Pico y Placa Solidario con el aumento para vehículos no matriculados en Bogotá
RELACIONADO

Así quedaría el valor del Pico y Placa Solidario con el aumento para vehículos no matriculados en Bogotá

Estos vehículos representan el 30% de los carros que circulan diariamente dentro del perímetro urbano.

¿Desde cuándo regirá el pico y placa los sábados para vehículos no matriculados en Bogotá?

El Distrito confirmó que el nuevo pico y placa para vehículos NO matriculados en Bogotá tendrá una fecha concreta de inicio: entrará en vigencia durante el primer semestre del 2026.

Este se aplicará únicamente a carros particulares y se mantendrán todas las excepciones actuales, lo que significa que los vehículos eléctricos e híbridos no estarán cobijados por esta medida, tal como sucede hoy.

Además, la administración incorporó un segundo cambio que afectará directamente a quienes quieran seguir moviéndose sin restricción: el pico y placa solidario aumentará un 50% para los vehículos que no estén matriculados en Bogotá.

Este incremento se integra al mismo paquete de decisiones con el que el Distrito busca equilibrar cargas entre quienes usan las vías de la ciudad, pero no contribuyen mediante su registro.

¿Por qué aplicarán pico y placa los sábados a los vehículos no matriculados en Bogotá?

El alcalde Galán fue claro al explicar la finalidad de estas medidas. Aseguró que buscan “incentivar que la gente que utiliza su carro en Bogotá matricule su carro en Bogotá y de esa forma contribuyan a mitigar ese impacto: el tráfico, los siniestros viales, las emisiones, el ruido, entre otros”.

Menor ayudó a frenar un intento de feminicidio en Soacha: la víctima quedó con múltiples heridas
RELACIONADO

Menor ayudó a frenar un intento de feminicidio en Soacha: la víctima quedó con múltiples heridas

Ahora, con este anuncio, la ciudad se prepara para un cambio profundo en la dinámica de movilidad.

El Distrito iniciará la estructuración operativa y normativa para que, en 2026, los conductores tengan claro cómo y cuándo aplicará esta restricción.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Nuevos videos muestran el momento en el que golpean hasta la muerte a conductor en Bogotá

Centro Democrático

Andrés Guerra desistió de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático

Pico y placa

Así quedaría el valor del Pico y Placa Solidario con el aumento para vehículos no matriculados en Bogotá

Otras Noticias

Finanzas personales

Banco en Colombia lanzó importante beneficio para clientes en el Black Friday: de esto se trata

La entidad anunció beneficios exclusivos que estarán disponibles a través de su app.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fue expulsado por este fuerte codazo y su debut en el Mundial peligra

Cristiano Ronaldo recibió tarjeta roja directa por un codazo sobre su rival y su debut en el Mundial 2026 estaría peligrando.

Latin Grammy

Westcol se lamentó tras perder el Latin Grammy frente a Bad Bunny: "Nada es fácil"

Cuidado personal

¿Cuál es la mejor posición para dormir?, esto reveló la ciencia

Venezuela

María Corina Machado: "Acompáñennos en este momento histórico, en sus horas decisivas"