Atrapan a delincuentes intentando saquear una joyería en Bogotá: uno tenía brazalete del Inpec

La Policía detuvo a los dos sujetos después de una persecución con disparos en Britalia.

noviembre 14 de 2025
12:11 p. m.
En el barrio Britalia, en la localidad de Suba, las autoridades atendieron un caso de hurto que terminó en un operativo que incluyó persecución e intercambio de disparos.

Los hechos se registraron luego de que dos hombres ingresaran a un establecimiento dedicado a la venta de joyas y sustrajeran varias piezas de alto valor.

Capturan a hombres robando una joyería en Bogotá

De acuerdo con el reporte oficial, uniformados de la estación de Policía Suba reaccionaron de manera inmediata al llamado sobre el robo en el local.

Los dos sujetos habrían aprovechado el momento para entrar al establecimiento y tomar la joyería, cuyo avalúo supera los 10 millones de pesos.

Con la información suministrada por las personas del sector, las patrullas iniciaron la búsqueda de los presuntos responsables y comenzó una persecución que avanzó por varias calles del barrio Britalia.

Durante esa acción policial se produjo un intercambio de disparos que obligó a los uniformados a maniobrar para lograr detener a los implicados.

Finalmente, los policías lograron reducirlos.

Delincuente robaba con brazalete del Inpec en Bogotá

Uno de los hombres tuvo que ser llevado a un centro asistencial tras resultar afectado durante el procedimiento.

En poder de los detenidos se encontró un arma de fuego tipo pistola, la misma con la que, según el reporte, intentaron intimidar durante su escape.

Las autoridades también recuperaron la joyería robada dentro del establecimiento y verificaron que su valor supera los 10 millones de pesos.

Pero, un hecho que llamó la atención de los uniformados es que uno de los capturados portaba un brazalete electrónico del Inpec al momento del hurto.

Además, presenta anotaciones por distintos delitos. Finalmente, los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

