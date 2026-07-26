Secretario del Senado pide información sobre garantías de seguridad en Cauca para el 7 de agosto

Faltan menos de dos semanas para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y aún no se tiene definido el lugar.

Cada cuatro años, la posesión se ha llevado a cabo en la Plaza de Bolívar, cerca del Capitolio Nacional en donde sesiona el Congreso. Sin embargo, De la Espriella tiene la intención de que la ceremonia sea en otro punto: una guarnición militar.

¿La posesión presidencial puede ser en una guarnición militar?

“Vamos a hacerlo de manera diferente, como nunca se ha hecho: en una guarnición militar para rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria, policías y soldados”, sostuvo el presidente electo.

Lo cierto es que la posesión debe hacerse ante el Congreso (Senado y Cámara), por lo que sí es posible realizarla en otro punto distinto a Bogotá.

Diego González, el secretario del Senado, explicó en La FM que debía presentarse una proposición en ambas cámaras con la solicitud de modificar el sitio de la sesión. Este trámite ya comenzó.

Al Senado ya había sido radicada la proposición en la que se pedía el traslado a Cauca, sin especificar la guarnición militar. El miércoles 22 de julio, fue aprobada con 55 votos por el Sí y 32 por el No.

Senado aprobó proposición para que la sesión sea en Cauca: falta la Cámara

El siguiente paso, entonces, es el debate que se lleve a cabo en la Cámara de Representantes. Aunque se deben especificar las condiciones de la guarnición que se tenga contemplada.

Paralelamente, el presidente Gustavo Petro dio un anuncio que causó eco: “No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste, hasta el último segundo en que sea presidente, para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia”.

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En las últimas horas se conoció que, mediante una solicitud, el secretario general del Senado le pidió al comandante de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López, información sobre las condiciones de seguridad para la sesión del Congreso del 7 de agosto.

“Lo anterior, teniendo en cuenta la trascendencia constitucional e institucional de este acto, así como el deber de las autoridades del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de quienes concurren al ejercicio de las funciones públicas y asegurar el normal desarrollo de las actuaciones propias del Congreso”, indicó.