CANAL RCN
Economía

Así quedó la tarifa del peaje más caro del país tras aumento de IPC

Algunos vehículos tendrán un incremento de hasta 7 mil pesos.

Foto: Invias

Noticias RCN

enero 13 de 2026
09:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El inicio del 2026 trae consigo un ajuste esperado pero siempre polémico para la economía de los transportadores y viajeros en el país. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmaron que, a partir del próximo 16 de enero de 2026, entrará en vigor el aumento anual en las tarifas de los peajes a nivel nacional.

Este incremento está indexado directamente a la inflación del año anterior, que según el reporte oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerró en un 5,10 % para 2025.

Estos son los 15 peajes que tendrán aumento adicional desde enero de 2026
RELACIONADO

Estos son los 15 peajes que tendrán aumento adicional desde enero de 2026

Este ajuste se aplicará en la mayoría de las estaciones administradas por la ANI y el Invías. Según las autoridades, la medida responde a los marcos contractuales de las concesiones viales, los cuales exigen la actualización de los costos para garantizar la sostenibilidad operativa, el mantenimiento de la malla vial y la prestación de servicios de asistencia como grúas y ambulancias en los corredores nacionales.

Sin embargo, para algunos tramos específicos, el alza podría ser ligeramente superior debido a fórmulas de normalización o la entrega de nuevas unidades funcionales de proyectos 4G y 5G.

Así quedó la tarifa del peaje más caro del país tras aumento de IPC

Dentro de este panorama de incrementos, todas las miradas se posan sobre la vía al Llano, específicamente en el peaje de Pipiral. Con la aplicación del IPC del 5,10 %, esta estación se consolida nuevamente como la más costosa de todo el territorio nacional para vehículos de categoría I (automóviles, camperos y camionetas).

Estos son los carros y motos que no pagarán impuesto vehicular en 2026
RELACIONADO

Estos son los carros y motos que no pagarán impuesto vehicular en 2026

Para este 2026, la tarifa de Pipiral pasará de los $26.400 registrados en 2025 a un valor estimado de $27.746. Este incremento de más de $1.300 por cada paso no solo afecta el turismo hacia el departamento del Meta, sino que impacta directamente en la estructura de costos del transporte de carga y de alimentos que abastecen el centro del país.

A este "podio" de peajes costosos le siguen de cerca el del Túnel del Oriente, en Antioquia, que proyecta una tarifa de $26.275, y el peaje de Cisneros, que rondará los $25.855.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Pago de intereses de cesantías tendrán importante cambio para colombianos: pilas

Finanzas personales

Así quedó la cuota alimentaria por hijo para padres en 2026: haga cuentas

Dólar

¡Se sigue moviendo el precio del dólar en Colombia! Importante cambio hoy 13 de enero de 2026

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Tras accidente de Yeison Jiménez autoridades hablan sobre uso de celular del piloto durante despegue

El director de AeroBoyacá respondió a los cuestionamientos sobre el uso del celular como piloto de una aeronave, tras conocerse videos previos al fatal accidente.

Luis Díaz

Luis Díaz recibió inesperado mensaje de cumpleaños y las redes sociales explotaron

Luis Díaz celebra su cumpleaños número 29 y en redes sociales se hizo viral un saludo bastante inesperado para el guajiro.

Medicamentos

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?

Yeison Jiménez

Esta ha sido la canción más escuchada de Yeison Jiménez tras su muerte

Nicolás Maduro

Jugador apostó que Nicolás Maduro saldría del poder antes de que finalizará enero y ganó 400.000 dólares