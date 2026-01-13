El inicio del 2026 trae consigo un ajuste esperado pero siempre polémico para la economía de los transportadores y viajeros en el país. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmaron que, a partir del próximo 16 de enero de 2026, entrará en vigor el aumento anual en las tarifas de los peajes a nivel nacional.

Este incremento está indexado directamente a la inflación del año anterior, que según el reporte oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerró en un 5,10 % para 2025.

RELACIONADO Estos son los 15 peajes que tendrán aumento adicional desde enero de 2026

Este ajuste se aplicará en la mayoría de las estaciones administradas por la ANI y el Invías. Según las autoridades, la medida responde a los marcos contractuales de las concesiones viales, los cuales exigen la actualización de los costos para garantizar la sostenibilidad operativa, el mantenimiento de la malla vial y la prestación de servicios de asistencia como grúas y ambulancias en los corredores nacionales.

Sin embargo, para algunos tramos específicos, el alza podría ser ligeramente superior debido a fórmulas de normalización o la entrega de nuevas unidades funcionales de proyectos 4G y 5G.

Así quedó la tarifa del peaje más caro del país tras aumento de IPC

Dentro de este panorama de incrementos, todas las miradas se posan sobre la vía al Llano, específicamente en el peaje de Pipiral. Con la aplicación del IPC del 5,10 %, esta estación se consolida nuevamente como la más costosa de todo el territorio nacional para vehículos de categoría I (automóviles, camperos y camionetas).

RELACIONADO Estos son los carros y motos que no pagarán impuesto vehicular en 2026

Para este 2026, la tarifa de Pipiral pasará de los $26.400 registrados en 2025 a un valor estimado de $27.746. Este incremento de más de $1.300 por cada paso no solo afecta el turismo hacia el departamento del Meta, sino que impacta directamente en la estructura de costos del transporte de carga y de alimentos que abastecen el centro del país.

A este "podio" de peajes costosos le siguen de cerca el del Túnel del Oriente, en Antioquia, que proyecta una tarifa de $26.275, y el peaje de Cisneros, que rondará los $25.855.