Preocupación en San Andrés por tuburones tigre y el Triatlón de este fin de semana

Luego de unos días tensos para los habitantes de la isla de San Andrés, entre el pánico y la confusión que desató la lamentable muerte del bañista extranjero en la playa conocida como 'La Piscinita', las autoridades intentan retornar la normalidad con actividades para la población. A partir del viernes 25 de marzo, tan solo a ocho días del incidente, se llevará a cabo el triatlón X series Tri-San Andrés, una competencia reconocida por los isleños que reúne a deportistas no solo locales sino internacionales. El evento se desarrollará en las rutas terrestres del malecón y las acuáticas serán en la isla de Johnny Cay, una zona segura para los participantes según los organizadores.

Lea también: Recomendaciones para evitar en ataque de un tiburón

La autoridad ambiental Coralina ha hecho un llamado a la calma, asegurando que las playas que tienen permiso para bañistas no presentan ningún riesgo, pues no hay evidencia de la presencia de estos animales, y que este es no más un hecho aislado que ocurrió en una zona de mar abierto.

Le puede interesar: Fallece turista en San Andrés tras impresionante ataque de un tiburón

Este es el plan de protección a las especies de tiburones de la isla

Como consecuencia del miedo, algunos habitantes sanandresanos decidieron iniciar labores de caza, en búsqueda de algún otro tiburón tigre, lo que concluyó con la muerte de una especie Nodriza, el cual no representaba un peligro en los arrecifes.

Ante la situación, biólogos y expertos calificaron como un “retroceso” de la comunidad, ante el plan de protección ambiental que se lleva adelantando desde el año 2008. Teniendo en cuenta que es ilegal la caza y cualquier amenaza hacia dichas especies de fauna marina.

Vea además: Revelan video donde se ve a un tiburón que atacó al turista en San Andrés

Con el objetivo de garantizar la protección y preservación de los otros dos ejemplares, actores nacionales e internacionales llegarán este martes 22 de marzo a la isla para apoyar la captura de una manera segura, posteriormente reubicarlos lejos de la zona costera, y tener una vigilancia de su posición con un tac satelital. Además la gobernación del archipiélago se comprometió a completar la señalización de algunas playas.