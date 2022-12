¿Está funcionado la conciliación? Preocupación por la medida de choques simples entre vehículos

Desde hace tres meses en los choques simples entre vehículos ya no es necesaria la presencia de un policía, sino que se realiza una conciliación y esto fue establecido en septiembre por el Ministerio de Transporte. Sin embargo, la intolerancia de algunos ciudadanos ha obligado a las autoridades a intervenir.

Desde que rige la medida, en Bogotá cada día se han presentado cerca de 205 choques simples, con 6.150 colisiones al mes. Por esa razón, las autoridades recomiendan tener a la mano un celular para tomar pruebas en fotos y video, y poder más adelante terminar en una conciliación.

¿Está funcionando la conciliación?

Una cosa es en el papel y otra en la realidad y todo se debe a que existen diferentes problemas cuando se generan esos choques simples. Al momento de llegar a un acuerdo económico se están generando varios inconvenientes que terminan en riñas y hasta afectaciones de los mismos vehículos o personales.

“El tema cultural de nosotros no nos permite avanzar en una conciliación, sino en una presencia policial. Hay gente que tiene la viveza que depende del golpe. No falta el que no quiere responder o el que pide de más”.

¿Qué hacer en caso de no llegar a una conciliación?

Lo más importante es tener un teléfono, tomar las pruebas cuando están asegurados los vehículos y segundo, si en un hecho se presenta un lesionado o el vehículo no se puede mover, sí hay que llamar a la policía. Sin embargo, también puede asistir a un centro de conciliación.