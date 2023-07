“No es cierto”: presidente de Colpensiones responde sobre video de hombre borracho golpeando a un escolta

Durante los últimos días, ha estado circulando un polémico video que ha puesto al presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, en el ojo del huracán.

Le puede interesar: Reforma pensional: los artículos que pasaron intactos y los que se modificaron

Se trató de un clip en el que un hombre, en estado de embriaguez, se baja de su camioneta y comienza a discutir con uno de sus escoltas que iba a bordo de una motocicleta.

La discusión fue tan acalorada que el sujeto golpeó en la cara su trabajador, quien, en medio de la furia, le devolvió el golpe fuertemente.

Otras personas y escoltas allí presentes sujetaron al agresor, evitando que se desatara una pelea mucho peor. Mientras tanto, transeúntes observaban y registraban la escena en video.

No puede ser cierto, me resisto a creer que este video sea real y que -pese a que ha circulado desde hace algunos días- esto no sea un tremendo escándalo.



Haría bien en negarlo el director de Colpensiones en caso de que no se trate de él. https://t.co/Rr7j10jEyR — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) July 26, 2023

El revuelo en redes sociales

Decenas de usuarios señalaron que el responsable de esta agresión era el presidente de Colpensiones, por lo cual recibió decenas de críticas en redes sociales.

Uno de los que se unió a las críticas fue el periodista y humorista Daniel Samper Ospina, quien citó el trino del video y rechazó este hecho de violencia.

"No puede ser cierto, me resisto a creer que este video sea real y que -pese a que ha circulado desde hace algunos días- esto no sea un tremendo escándalo. Haría bien en negarlo el director de Colpensiones en caso de que no se trate de él", se lee en el trino.

¿Era el presidente de Colpensiones?

Sin embargo, varias personas aseguraron que el hombre del video no era Jaime Dussán, sino que solo tenían un leve parecido. Además, indicaron que el trabajador que golpeó no era un escolta sino un agente de tránsito.

Ante la gran controversia, el funcionario se pronunció desde su cuenta oficial de Twitter negando lo ocurrido y argumentando que el sujeto de estas imágenes no es él.

"Apreciado Daniel Samper. Te admiro como comunicador social. Claro que no es cierto. No soy el que aparece en ese video. Soy un ciudadano de bien. Cordial saludo", se lee en la publicación.